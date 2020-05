L’Esercito ha sanificato alcune strutture comunali di San Secondo

Il Comune di San Secondo Parmense, grazie all’intervento di Sua Eccellenza Antonio Lucio Garufi, di recente insediatosi come nuovo Prefetto di Parma, ha richiesto l’intervento dell’Esercito Italiano per l’igienizzazione di alcuni locali e strutture funzionali comunali.

Il 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale, con sede in provincia di Bologna, a Budrio, ha risposto in modo tempestivo ed efficace, riuscendo a completare le operazioni nei tempi concordati, un intervento avvenuto nell’arco della giornata di ieri, martedì 26 maggio. Gli uomini e le donne alle dipendenze del Colonnello Vincenzo Tucci sono intervenuti nei giorni scorsi anche in altri Comuni della provincia di Bologna, sempre con le stesse mansioni.

L’Esercito Italiano e le Forze Armate, sono costantemente impegnati a concorrere, con tutte le energie, a fornire ogni giorno risposte concrete all’emergenza sanitaria che il Paese è stato costretto a vivere con il diffondersi del virus Covid-19.