Letture in circolo a Il Borgo: venerdì 11 ottobre il terzo incontro della rassegna

Si terrà venerdì 11 ottobre alle 17.30 nella sede de Il Borgo (via Bandini, 6) il terzo appuntamento della Rassegna “Letture in Circolo”, dal titolo “Accettare il conflitto per costruire giustizia”.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro curato da Carla Maria Gnappi “Ubbidisco solo a Dio. Lettere di Angelina Grimkè a Catharine Beecher” (edizioni Nerbini 2023).

Interverranno l’autrice Carla Maria Gnappi e Nicola Tedoldi, pastore metodista della Chiesta metodista di Parma-Mezzani.

Introduce e modera Carla Mantelli del direttivo de Il Borgo.

Siamo nell’America a cavallo tra la prima e la seconda metà del XIX secolo: Angelina Grimké e Catharine Beecher, due giovani donne di famiglie bene della Carolina del Sud, si interrogano sulla schiavitù e sulle ingiustizie alle quali assistono. Il carteggio rappresenta un contributo straordinario da parte delle donne – all’epoca tenute ai margini della vita politica e sociale – al prezioso dibattito per l’affermazione dei diritti civili e umani, che ha animato la seconda metà del XIX secolo. Ingresso libero.