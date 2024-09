“Letture in circolo” parte con una riflessione su Giorgio La Pira, il 20 settembre al circolo Il Borgo

Al via venerdì 20 settembre, alle 17.30 nella sede de Il Borgo (via Bandini, 6), la nuova rassegna “Letture in Circolo”, con l’incontro dal titolo “Visione globale e impegno locale: la costruzione della pace nel pensiero di Giorgio La Pira”.

Intervengono gli autori di alcuni testi incentrati sulla figura di Giorgio La Pira: Bruna Bagnato, professoressa ordinaria di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Firenze e Massimo De Giuseppe, professore ordinario di Storia contemporanea all’Università Iulm di Milano.

Dialoga con loro Paolo Trionfini, professore associato di Storia contemporanea dell’Università di Parma.

Prossimi appuntamenti: 27 settembre alle 17.30, presentazione del libro di Giusy Baioni “Nel cuore dei misteri”. Inchiesta sull’uccisione di tre missionarie nel Burundi delle impunità (All Around 2022).

11 ottobre ore 17.30, presentazione di “Ubbidisco solo a Dio”- Lettere di Angelina Grimkè a Catharine Beecher (Nerbini 2023)”, a cura di Carla Maria Gnappi.