Libere dalla violenza: nessun passo indietro! Iniziativa delle donne democratiche di Parma

Un corteo organizzato per giovedì prossimo, 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, incontri online preliminari e il dibattito su di un tema che non accenna a perdere la forza dell’attualità: quella lotta per raggiungere l’uguaglianza di genere che ancora si sta combattendo.

La Conferenza donne democratiche di Parma intende infatti sollecitare l’attenzione pubblica con una serie di eventi che assumono maggiore importanza anche alla luce di quanto non accenna a terminare, ovvero la scia di sangue che unisce delitti recenti e passati: se qualche giorno fa una ricerca elaborata dall’Osservatorio sull’uguaglianza di genere della Commissione UE collocava al vertice della classifica nazionale la Regione Emilia-Romagna per le migliori opportunità di vita e di lavoro offerte, proprio nella nostra regione in queste ultime ore si sono susseguiti quattro femminicidi, vittime annunciate dalle denunce reiterate nel tempo fino al tragico epilogo.

Per ribadire con forza “libertà dalla violenza” aderiamo quindi ed invitiamo a partecipare al corteo organizzato dalla Casa delle Donne Parma insieme a diverse associazioni per il 25 novembre che verrà aperto dallo striscione “Le strade libere le fanno le donne che le attraversano”; la manifestazione prenderà l’avvio alle ore 18 in piazzale Corridoni e seguirà poi il percorso che dal Ponte di Mezzo porterà verso piazzale della Pace, dove si concluderà, passando per il Lungoparma e la Pilotta.

Insieme possiamo fare la differenza. Per confrontarci ed elaborare proposte comuni dentro e fuori le istituzioni, si svolgeranno inoltre due appuntamenti online: l’Agorà “Libere dalla violenza” che il 23 novembre vedrà la partecipazione di Valeria Valente, Presidentessa della Commissione Femminicidio in Senato. Il secondo appuntamento è in programma il 24 novembre alle ore 16, con la diretta sul canale 2 al link https//web tv.senato.it la sessione di inchiesta sui femminicidi dal titolo “Donne uccise dagli uomini: i numeri di una strage. Dove sbagliamo?” promossa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

La Conferenza delle donne democratiche di Parma