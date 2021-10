L’infermiera recordwoman con 510 preferenze alle comunali di Borgotaro: “Non mi aspettavo questo risultato”. INTERVISTA ad Alessandra Foschi

Con 510 preferenze sei stata la recordwoman delle elezioni comunali di Borgotaro di domenica scorsa. Te lo aspettavi? Hai un’idea di chi ti abbia votato?

Vorrei entrare nella domanda cominciando dalle motivazioni che mi hanno spinto a partecipare, a 56 anni, a queste elezioni comunali. Questa per me è stata una grande sfida. La motivazione che mi ha portato ad accettare la candidatura è stata dettata dalla fiducia che ripongo in Marco Moglia e nell’aver creduto fortemente al programma proposto fondato sui principi di ascolto, umiltà e partecipazione che rappresentano il mio modo di essere e concepire le relazioni.

Il vivere con la mia famiglia in modo partecipativo il mio paese, il lavoro di infermiera, l’essere inserita in vari contesti sociali e ludici, avere inoltre numerose relazioni amicali consolidate, mi ha permesso di essere conosciuta in paese.

Durante la campagna elettorale ho avuto il sentore di un sincero e affettuoso consenso nei miei confronti. Inoltre il grande sostegno da parte di cari amici e persone che tengono a me credo abbiano rafforzato l’idea nella gente di votarmi. Sinceramente non pensavo che superasse i 510 voti! Sono veramente grata a chi a creduto in me e farò di tutto per non deludere le aspettative, e per questo li ringrazio davvero di cuore.

Tre mesi fa Borgotaro sembrava perduto per il centrosinistra. Poi ha vinto con il 60%. Cosa è cambiato? Quanti sono i meriti di Marco Moglia?

Per quanto mi riguarda la formula vincente di questa lista civica è stata il riuscire a riunire tante correnti di pensiero per il bene comune attivando una politica riconciliante e partecipativa, costruttiva e di ascolto. Il nostro paese, diviso spesso da contrasti, aveva bisogno di “resettarsi” e ripartire con modalità collaborative e unendo le forze.

Il nostro programma è improntato sui giovani e per i giovani, il nostro slogan è “Non voglio che i giovani cambino paese, voglio che i giovani cambino il paese”. Dobbiamo mettere le basi per permettere ai nostri giovani di studiare, lavorare e vivere, magari con la futura famiglia, a Borgotaro. Molti giovani appassionati e impegnati sono parte della nostra bellissima squadra.

Un altro tema importante che ci riguarda tutti è l’interesse per l’ambiente e anche su questo la nostra campagna elettorale ha investito molto.

Tutti noi abbiamo diverse competenze che possono toccare i vari punti del programma ma quello che ci accomuna è la grande passione. Marco Moglia, con pazienza, costanza e dedizione, ha creato una squadra unita e pronta a percorrere questo cammino che sappiamo difficile e pieno di ostacoli. Ma siamo una squadra unita e insieme al nostro sindaco cercheremo di gestirli al meglio.

Ringrazio quindi, di cuore, Marco che ha saputo amalgamare e far convivere forze di pensiero così diverso sapendo creare un bellissimo gruppo.

Sono tante le persone nuove che siederanno nei banchi del Consiglio comunale di Borgotaro. Che segnale è per il paese e per la politica?

Credo sia un forte segnale di rinnovamento. Stiamo attraversando un lungo complicato periodo che deve insegnarci a essere consapevoli che solo mettendo insieme le forze e lottando insieme per il nostro paese, potremo affrontare i problemi e risolverli. Questa è la forte politica del nostro gruppo: lavorare insieme, condividere sempre con passione, entusiasmo, senso di appartenenza e trasparenza.

I nuovi volti in fondo rappresentano un po’ questo: il rinnovamento, unire le varie competenze e i vari pensieri politici. Tutto questo dimostra quanto sia importante il confronto costruttivo ed educato per raggiungere gli obiettivi comuni di migliorare il nostro paese e la nostra qualità di vita.

Su quali temi, in particolare, ti impegnerai nei prossimi cinque anni?

Il mio percorso lavorativo e le mie competenze mi hanno portato spesso a trattare e vivere tematiche sociali e sanitarie sostenute anche dal nostro programma. Non ho ancora ricevuto indicazioni sul quale sarà il mio ruolo all’interno del consiglio comunale, ma ho la certezza che mi impegnerò al massimo per portare a termine i compiti che mi verranno assegnati.

Un consenso così rilevante sulla tua persona, ti spinge a un impegno ulteriore rispetto a quello di consigliera comunale…

Siamo in fase di nomine, il sindaco a breve ci contatterà per distribuirle. Per quanto mi riguarda sono a disposizione per qualsiasi incarico mi venga offerto. Lo devo a tutti coloro che mi hanno votato e credono in me e che ancora una volta ringrazio, e lo devo al mio Borgotaro.

Andrea Marsiletti