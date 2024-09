Lungoparma diventa Official Partner di Parma Calcio 1913

Lungoparma, brand legato alla tradizione vinicola parmense, annuncia con orgoglio la sua nuova partnership con il Parma Calcio 1913, ottenendo il prestigioso titolo di Official Partner. Questa collaborazione segna un passo importante per il brand, che sarà protagonista di diverse iniziative durante la stagione calcistica, rafforzando così il legame tra il mondo dello sport e quello del vino di qualità.

Il marchio Lungoparma sarà presente all’interno dello stadio attraverso gli spot che gireranno sui LED pubblicitari bordocampo e sul maxischermo in occasione dei match casalinghi di Serie A della prima squadra maschile.

La partnership comprenderà anche la presenza del logo Lungoparma all’interno della sezione dedicata alle partnership sul sito ufficiale del Parma Calcio, con un link interattivo che permetterà agli utenti di scoprire di più sull’azienda. Inoltre, il marchio sarà visibile anche presso il Centro Sportivo di Collecchio, sottolineando ulteriormente la presenza del brand nel cuore delle attività sportive della squadra.

Come parte integrante dell’accordo, i vini Lungoparma saranno serviti nelle Lounge e negli Sky Box dello stadio, offrendo così ai tifosi e agli ospiti del club un’esperienza enogastronomica di alto livello, perfettamente in linea con l’eccellenza che caratterizza entrambe le realtà coinvolte.

Ilona Shekatur, Brand Manager di Lungoparma, ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova partnership, dichiarando: “Siamo estremamente soddisfatti di poter collaborare con un Club così prestigioso come il Parma Calcio 1913. Questa partnership rappresenta un’opportunità straordinaria per condividere la nostra passione per il vino di qualità con un pubblico ampio e appassionato. Siamo certi che questa collaborazione sarà solo l’inizio di un lungo percorso insieme.”

Con questa nuova sinergia, Lungoparma continua a consolidare la propria presenza sul territorio e nel mondo dello sport, rafforzando l’impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore vinicolo.