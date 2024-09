Movimento per l’Alternativa: “E’ inammissibile che Cesari governi a Sorbolo Mezzani con il partito di cui è antagonista alle provinciali”

Nicola Cesari si smarca da Italia Viva dopo le dichiarazioni di Renzi di voler entrare nel campo largo con il PD di Schlein e il M5S e si candida a presidente della Provincia di Parma in antagonismo a Fadda, candidato del PD, il partito che, sostenendolo alle scorse elezioni comunali, ha determinato la sua rielezione a sindaco di Sorbolo Mezzani.

Ennesimo voltafaccia di Cesari ; nel 2019, da sindaco eletto quale segretario provinciale del PD , esce dal partito e diventa grande sostenitore di Renzi in Italia Viva , poi , dopo il recente divorzio, lo troviamo candidato alla presidenza della Provincia come ‘terzo polo’ contro il PD, raccattando voti dalla destra.

Non avendo , Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega , presentato un loro candidato alla presidenza provinciale, diventa esplicito il sostegno a Cesari; faranno convergere su di lui i voti dei propri consiglieri e sindaci.

L’appoggio da destra a Cesari è una conferma, visto che nelle recenti elezioni comunali ha ottenuto circa il 28% dei voti di quell’elettorato.

Ora, al di là dell’esito delle elezioni provinciali, ci si chiede quali contraccolpi e disequilibri avremo a Sorbolo Mezzani avendo un sindaco che è antagonista al Pd in Provincia, è appoggiato dalla destra e ha nella propria maggioranza 7 consiglieri del Pd su 11 totali.

Nonostante le rassicurazioni del capogruppo di maggioranza Marchi resta evidente la perplessità.

Per noi c’è una questione politica , non siamo per la vittoria elettorale a tutti i costi. Per noi vale, e molto, la coerenza politica e di appartenenza. E vale non solo per il candidato ma anche per le forze politiche che lo sostengono.

E’ accettabile per un sindaco governare con il partito di cui è antagonista; e soprattutto è accettabile per un partito sostenere un candidato che vuole contrastarlo a livello provinciale?

Dialogare con tutti è bene ma nelle decisioni strategiche e di posizionamento politico ci sono regole e logiche in cui noi ancora crediamo.

Roberta Gennari

Jonathan Albiero