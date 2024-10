Maltempo: dal Comune di Parma aggiornamento di mercoledì 23 ottobre alle ore 12.00

Alle 12 di oggi, mercoledì 23 ottobre, è uscita l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica e gialla per criticità idraulica e temporali, numero 147 di Arpae, che durerà da quell’ora fino alla mezzanotte del 25 ottobre (36 ore totali).

Il perdurare di condizioni meteo sfavorevoli e la previsione di possibili effetti locali ha portato al perdurare dello stato d’allerta. Questo potrebbe comportare allagamenti di aree urbane e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua presenti sul nostro territorio.

Ad ora non risultano situazioni di emergenza in atto.

Gli interventi effettuati negli ultimi giorni sul territorio dagli operatori delle Istituzioni (Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Protezione Civile, ecc) e dai Volontari, sono stati numerosi e sono tuttora in corso. L’impegno che si è reso necessario per affrontare e risolvere tante e differenti situazioni è stato, e tuttora continua ad essere, significativo.

In molte circostanze è stata importante la collaborazione di singoli cittadini per ridurre rischi di danni per persone o beni.

Come avvenuto sinora e alla luce delle informazioni fornite dal sistema di allertamento Regionale – https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/-, si ritiene fondamentale ricordare ai cittadini quanto siano importanti alcuni loro comportamenti, al fine di favorire interventi degli addetti al lavoro e dei Volontari il più possibile tempestivi laddove si verifichino effettive situazioni di emergenza.

Si prega di tenersi aggiornati sull’evoluzione degli eventi in corso attraverso i canali istituzionali, social e media tradizionali.

Per richiedere interventi alla Centrale Operativa della Polizia Locale al numero 0521-218000 in casi di concrete emergenze di protezione civile. Restano attivi tutti gli altri numeri degli Enti preposti agli interventi in emergenza.

Si prega altresì di mettere, in caso di emergenza, in atto misure di autoprotezione, consultabili anche nel “Manuale di autoprotezione familiare” pubblicato sul sito della Protezione Civile

https://protezionecivile.comune.parma.it/Informazione-alla-Popolazione.aspx

Si consiglia anche di iscriversi al sistema di allertamento locale gratuito gestito dalla Protezione Civile di Parma:

https://protezionecivile.comune.parma.it//Pages/pagina_generica.aspx?ID=eb738810-3bcd-4b79-ab11-acec734ab087

La situazione resta in costante monitoraggio da parte degli Enti preposti.