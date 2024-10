Massari (Pd): “Il mio contributo alla mobilità sostenibile”

“La mobilità sostenibile è un approccio che mira a ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti, promuovendo l’uso di mezzi ecologici e ottimizzando il trasporto pubblico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rendere i nostri territori più vivibili e accessibili per tutti.”

Lo dichiara Andrea Massari, candidato alle regionali nella lista del Pd.

“Durante il mio mandato come Presidente della Provincia di Parma, abbiamo lavorato per dare sostanza a questa visione. In collaborazione con i Comuni, abbiamo tracciato una rete cicloturistica provinciale, identificando percorsi ciclabili che promuovono sia il turismo sostenibile sia la tutela ambientale. Uno dei nostri progetti più significativi, la pista ciclabile Parma-Sala Baganza, è un esempio concreto di come un’infrastruttura possa incentivare gli spostamenti ecologici valorizzando, al contempo, il nostro territorio.

Nel Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), abbiamo analizzato il sistema di trasporto locale con particolare attenzione alle ‘aree a domanda debole’ per rendere il trasporto pubblico più accessibile ed efficiente. Grazie ai fondi del PNRR, abbiamo inoltre introdotto 7 pulmini elettrici in Unione Montana Appennino Parma Est, per rispondere ai bisogni di utenti sensibili e facilitarne l’accesso a servizi essenziali come sanità, sport e cultura.

Portare avanti questo impegno in Regione è una priorità. Credo che solo attraverso un sistema di mobilità integrato e sostenibile, costruito sulle esigenze di chi vive e lavora nei nostri territori, possiamo creare una Regione più sana, connessa e rispettosa dell’ambiente, a beneficio delle generazioni future.

In queste settimane di promesse elettorali, ho deciso di parlare di progetti realizzati durante i miei anni come amministratore. Serve questa concretezza per rappresentare Parma in regione.”