Matteo Daffadà (Pd): “Agricoltura da sostenere, proteggere e valorizzare”

“Per gli agricoltori risorse e aiuti concreti. Nella terra dell’agroalimentare e delle oltre 40 Igp e Dop è importante continuare ad attrarre fondi e continuare a impegnarci per sostenere, valorizzare e proteggere questo settore che è il cuore della nostra identità. Più fondi quindi per un’agricoltura di qualità ad alto tasso di innovazione che rappresenta un fondamento della nostra economia”.

Lo dichiara Matteo Daffadà, candidato consigliere regionale alle prossime elezioni regionali che rilancia: “In questi anni la politica regionale è stata declinata in bandi a sostegno della competitività, dell’export, del ricambio generazionale, del sostegno all’acquisto di attrezzature performanti e dello sviluppo equilibrato dei territori”.

“Siamo stati vicini agli agricoltori ascoltando le loro richieste e sostenendoli con risorse straordinarie per contrastare il fenomeno delle gelate primaverili e agire d’anticipo per proteggere i raccolti, per affrontare il rincaro del gasolio o per la progettazione di infrastrutture idriche. Con il Piano di Sviluppo rurale di cui sono stato relatore – conclude – sono state attivate misure per oltre 900 milioni di Euro. Dobbiamo dare continuità a questo impegno soprattutto sul versante della semplificazione burocratica, per contenere i danni da fauna selvatica e sostenere la ricerca in campo fitosanitario”.