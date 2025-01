“Mi prendo il mondo”: anteprima al Ridotto del Teatro Regio

Giovedì 16 gennaio appuntamento al Ridotto del Teatro Regio di Parma (ore 17.30) con ragazze e ragazzi della “Direzione Futura 2025” per la presentazione della nuova edizione di Mi prendo il mondo. Un momento di incontro tra la Città di Parma, il Salone Internazionale del libro di Torino e i partner, una presentazione aperta al grande pubblico, ai giovani, alle istituzioni, alle realtà del territorio e ai media.

Subito dopo, alle ore 18.30, la manifestazione prende il via con uno speciale appuntamento di anteprima di “Mi prendo il mondo”: protagonista Matteo Bussola, il cui recente best seller La neve in fondo al mare (Einaudi) aveva conquistato le classifiche dei libri per diverse settimane. Scrittore e conduttore radiofonico, insieme alla “Direzione Futura 2025” presenterà il secondo volume della serie manga Zeroventi, edita da Einaudi, con i disegni di Emilio Pilliu: storie di formazione, di donne e di uomini che cercano il proprio posto nel mondo, che vogliono dimenticare qualcuno o lasciarsi qualcosa alle spalle, per cominciare una nuova vita. Il secondo capitolo Giulia e Athos. Vol. 2, è dedicato ai temi della disabilità e della fragilità.

Tra gli altri appuntamenti di avvicinamento: la sera di lunedì 20 gennaio al Teatro Regio di Parma la “Direzione Futura 2025” assisterà alle prove dell’opera Giovanna D’Arco diretta da Emma Dante (ore 20); da lunedì 20 a lunedì 27 gennaio 2025 sarà allestita la mostra Ai confini della moda. un allestimento presso Il Punto Hub Creativo (piazza Garibaldi 1) sugli scenari della moda contemporanea con abiti second hand e capi rivisitati da giovani upcycler e il progetto Seasonless di Francesca De Angelis sull’assenza di stagionalità come tendenza di moda e sintomo dei cambiamenti climatici (in collaborazione con Humana People to People, Rén collective, U.P.S.Y. Project e WRÅD).

Inoltre, il Complesso della Pilotta ospiterà uno degli incontri di avvicinamento alla manifestazione venerdì 17 gennaio: il percorso Figure in posa dal Rinascimento al contemporaneo guiderà studenti e studentesse alla scoperta delle diverse forme di rappresentazione pittorica dell’individuo, in un viaggio affascinante tra le sale della Galleria Nazionale.

Da giovedì 23 a domenica 26 gennaio 2025 a Parma al Paganini Congressi e in altri spazi cittadini prenderà vita la seconda edizione di “Mi prendo il mondo – In dialogo con le nuove generazioni su attualità, crescita, lavoro”. Occasioni di confronto per le nuove generazioni con grandi ospiti da tutta Italia e non solo, dialoghi aperti sulla contemporaneità con i giovani protagonisti, momenti di condivisione di storie ed esperienze che possano essere di ispirazione per ragazze e ragazzi, come bussola per le scelte sul proprio futuro. Questi gli elementi peculiari dell’iniziativa ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme con i giovani riuniti nella “Direzione Futura”, in collaborazione con il Comune di Parma, con il sostegno di Fondazione Cariparma e con il patrocinio dell’Università di Parma.