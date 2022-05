Michele Guerra: “Il commercio è il cuore e l’anima del centro”

Nella giornata di oggi il candidato di centro sinistra Michele Guerra ha avuto un incontro coi commercianti della città, presenti anche Claudio Franchini, Direttore Ascom, e Antonio Vinci, Direttore Confesercenti.

“Questa mattina, facendo un giro per la Città, ho avuto il piacere e l’onore di incontrare tanti commercianti e artigiani del centro. Veri e propri eroi che mantengono, ancora oggi, la vitalità e lo sviluppo del centro di Parma. Insieme al direttore dell’Ascom e al direttore di Confesercenti abbiamo ascoltato i problemi e le necessità di questa categoria, che troppo spesso è stata lasciata sola di fronte a cambiamenti epocali come l’esplosione del commercio online o la concorrenza scorretta di enormi player multinazionali. Bisogna riaffermare il ruolo c’entrale del commercio, rendendo il negozio fisico non solo volano di sviluppo economico, ma anche luogo sociale di presidio di sicurezza e vitalità”, afferma il Candidato.

Le iniziative proposte dal candidato puntano a incrementare le tutele verso i commercianti, con un occhio di riguardo verso il centro cittadino. In particolare, il piano di Guerra prevede: più sicurezza, più accessibilità ai negozi del centro attraverso un servizio di navette specializzato, autobus gratis il sabato e la riqualificazione della Ghiaia. Quest’ultimo punto, per il candidato, è di fondamentale importanza, anche alla luce del fallimentare tentativo di ristrutturazione che l’amministrazione passata di centrodestra ha tentato di fare. “In Ghiaia dobbiamo rendere accessibili i parcheggi e mantenere il Mercato agroalimentare permanente”, dice Guerra.

Per il direttore di Confesercenti, Antonio Vinci “Il confronto diretto con chi vive ed opera nel centro storico è un segnale di attenzione importante rispetto le necessità delle nostre imprese. Oggi, insieme al candidato Michele Guerra, abbiamo incontrato numerosi imprenditori del centro per cercare di condividere alcune priorità e progetti del commercio cittadino. Pensiamo che da questi incontri emerga ancora più evidente la reciproca consapevolezza che le strategie a supporto del tessuto commerciale cittadino saranno una leva fondamentale per il rilancio della nostra città. Temi quali decoro urbano, sicurezza in centro e accessibilità andranno affrontati come priorità assoluta dalla prossima Amministrazione. I nostri negozi, le nostre botteghe, le nostre attività di prossimità andranno supportate e valorizzate con politiche attive straordinarie; strategie da attuare in piena condivisione tra Istituzioni, Associazioni di Categoria e imprenditori, così come richiesto all’interno del programma presentato da Confesercenti ai candidati Sindaco”.

“Ritengo che l’incontro di oggi sia stato estremamente positivo: abbiamo potuto riscontrare una forte sensibilità da parte del Candidato Michele Guerra alle problematiche del commercio, ed in particolare del centro storico, direttamente sottoposte dai commercianti in confronto franco e costruttivo. Le aziende hanno infatti potuto evidenziare al Candidato l’importante problema della sicurezza e del presidio del territorio, la necessità di un dialogo collaborativo e continuativo con l’Amministrazione comunale per raggiungere il comune obiettivo di un centro storico vitale e attrattivo, in cui gli imprenditori possano essere davvero protagonisti. Accogliamo con favore l’impegno del Candidato Guerra in merito alla volontà di semplificare il rapporto con le imprese in un’ottica di maggior coinvolgimento nelle strategie future e la condivisione che la Ghiaia debba essere rilanciata affinché torni ad essere il vero attrattore del centro storico, partendo proprio dal garantire l’accesso al relativo parcheggio coperto”, dice Claudio Franchini, Direttore ascom.