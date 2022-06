Michele Guerra: “La transizione verde per noi è centrale”

“La valle del Po sta attraversando una crisi idrica senza precedenti e la situazione peggiora di ora in ora. In alcuni territori non piove da 110 giorni, questo dramma non è normale e dobbiamo parlarne. L’estrema siccità altro non è che una conseguenza dello sfruttamento selvaggio delle acque e della scarsa attenzione verso il riscaldamento globale. Questi problemi, che sembrano lontani e non riguardarci, sono più attuali e pressanti che mai, e ormai li sentiamo sulla nostra pelle”.

Per Michele Guerra, candidato Sindaco di Parma al ballottaggio del 26 giugno, la futura amministrazione non potrà non affrontare il fondamentale tema della transizione verde. Sono numerose le iniziative a questo riguardo nel programma di Guerra, come la realizzazione di un piano per l’approvvigionamento idrico, l’eliminazione progressiva delle perdite di rete, il riutilizzo dell’acqua piovana ed una iniziativa importante di riqualificazione fluviale del torrente di Parma.

“Quello che sta succedendo al Po è tuttavia, lo sappiamo, solo un sintomo di qualcosa di molto più grande. Non sprecare acqua è una misura di adattamento ma bisogna anche pensare a ridurre drasticamente le emissioni, Parma si è assunta l’obiettivo di diventare Carbon Neutral entro il 2030”, aggiunge Guerra. “Questo vuol dire energie sempre più rinnovabili ed efficienza energetica, investendo su edilizia sostenibile e solarizzazione, attraverso l’installazione di impianti su edifici pubblici, commerciali, aree parcheggio. Realizzeremo delle “comunità energetiche” e provvederemo ad un’ulteriore estensione della rete di teleriscaldamento e all’introduzione delle pompe di calore, negoziando con le multi-utility la tariffazione calmierata del servizio per i cittadini e per i servizi pubblici”.

“Ci sembra sempre di essere impotenti, o di non poter fare nulla di davvero concreto quando ci troviamo di fronte a questi problemi. Invece le città possono fare tanto, tantissimo, e noi lo faremo”, conclude Michele Guerra. “Prendete le ondate di calore sempre più frequenti e intense che stiamo subendo in queste settimane in città: proposte come quelle discusse in campagna elettorale anche da altre forze, come Europa Verde, ci trovano concordi: incrementeremo la dotazione di verde in città anche con interventi di deimpermeabilizzazione che riducano le superfici asfaltate in questi decenni”.