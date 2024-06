Missione Parma: “Con Bricoli per la Langhirano del futuro”

Il movimento civico Missione Parma, presieduto dal consigliere Virginia Chiastra, annuncia il suo pieno supporto alla lista “Langhirano Civica – Bricoli Sindaco” e in particolare alla candidata consigliere Martina Verduri.

“Sono estremamente contenta e orgogliosa che Martina abbia deciso di sposare la famiglia di Missione Parma. Martina Verduri, insieme all’amico Anthony Monica, rappresenta la scelta migliore per garantire a Langhirano un futuro solido e di grande valore, con Bricoli Sindaco. Una continuità nel segno della conoscenza del territorio, ma soprattutto della competenza. Martina ha già svolto cinque anni da consigliere comunale, periodo durante il quale si è potuta fare una grande esperienza nell’amministrare la propria città. È impegnata da sempre nel volontariato e negli ultimi cinque anni si è dedicata in particolare ai giovani e alle attività commerciali della città” spiega Virginia Chiastra.

“Missione Parma sta raccogliendo crescenti adesioni, ma soprattutto sta destando un grande interesse in tutta la provincia. Non solo siamo presenti a Langhirano, ma anche a Fidenza e Medesano. A Langhirano riconosciamo il buon lavoro del Sindaco Bricoli che deve continuare a guidare la città; si tratta del cuore nevralgico della Val Parma e, grazie al programma di Langhirano Civica, siamo sicuri che verranno colte numerose opportunità di sviluppo e di crescenti livelli qualitativi dei servizi per i cittadini. Con Martina Verduri, al fianco di Monica e Bricoli, crediamo che Langhirano vincerà le sfide dei prossimi anni” conclude Chiastra.