Negri (Pd): “Le Zebre devono rimanere a Parma, valorizziamo società sportive e impianti cittadini”

“Il comparto dello sport e, in particolare, il mondo del rugby sono da sempre la mia casa. Per questo sono rimasto allibito e molto amareggiato quando ho appreso della possibilità che la squadra delle Zebre venga spostata da Parma a Padova. Sarebbe una perdita dolorosissima per la nostra città e per i tanti tifosi che, in questi anni, hanno sempre supportato i nostri atleti. Inoltre causerebbe un grave danno al commercio e al turismo, in quanto verrebbero a mancare le squadre e i supporter esteri che giungono a Parma in concomitanza delle partite. Per questo mi impegnerò ogni giorno affinché la Regione scongiuri questo scenario.

Non solo. Da uomo di sport e da parmigiano lavorerò in Regione affinché la Cittadella del Rugby venga utilizzata in modo polivalente, ospitando attività sportive delle diverse discipline ogni giorno della settimana, in tutti i periodi dell’anno. Le esperienze educative positive di Giocampus e del progetto ‘Zaino in spalla’ a Moletolo devono essere da esempio. Solo così lo sport può diventare sinonimo di prevenzione, educazione, socialità e supporto alle famiglie e ai loro bambini”.

Beppe Negri – Candidato al Consiglio regionale per il Partito Democratico