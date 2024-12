Nel tentativo di rubargli la bici accoltella un pizzaiolo in borgo del Parmigianino: 43enne arrestato

La Polizia di Stato di Parma, nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a seguito di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 43enne, cittadino marocchino, pluripregiudicato, gravemente indiziato di essere l’autore di tentata rapina impropria e lesioni personali con riferimento all’episodio avvenuto il 28 novembre 2024 in Borgo del Parmigianino.

La vittima era il titolare di una pizzeria sita nella suddetta via, il quale, mentre si trovava all’interno del proprio locale notava all’esterno un soggetto che armeggiava vicino alla sua bicicletta e a quella di un suo dipendente e, una volta avvicinatosi per accertarsi di quanto accadeva, la vittima appurava che l’uomo stava cercando di manomettere il lucchetto.

In tale circostanza, l’aggressore, con un gesto repentino estraeva un coltello col quale cercava più volte di attingere la parte offesa al volto, riuscendo a ferirlo al gomito sinistro, prima di darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Pertanto, l’attività di indagine della locale Squadra Mobile, svolta sia tramite l’acquisizione delle dichiarazioni e il riconoscimento da parte della persona offesa sia tramite la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, consentiva di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un 43enne originario del Marocco, con numerosi precedenti penali, che veniva rintracciato a Parma in via Trento, e condotto presso la casa circondariale di Parma, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino