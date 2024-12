Nevicata del 7-8 dicembre, Provincia: nel 2025 21 milioni per una nuova rete di media tensione 

Si è svolto a Palazzo Giordani, nella sede della Provincia di Parma, l’incontro tra il presidente della Provincia Alessandro Fadda e una delegazione dei responsabili territoriali di E- Distribuzione guidati da Paolo Leidi (responsabile Emilia-Romagna) e Gino Grasso (responsabile Unità territoriale di Parma) per discutere della recente emergenza neve che ha coinvolto alcuni comuni del Parmense. Presenti anche il sindaco di Noceto e vicepresidente di Anci Emilia-Romagna Fabio Fecci e, in rappresentanza della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, Gabriele Bertozzi e Giovanni Nucci.

E-Distribuzione – società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione – ha spiegato in maniera dettagliata gli interventi messi in campo per fronteggiare i disservizi elettrici, provocati dalle intemperie e dalla caduta di alberi posti al di fuori della fascia di rispetto degli elettrodotti.

L’azienda elettrica ha quindi illustrato il piano degli interventi effettuati nei comuni della provincia di Parma interessati dall’ondata di maltempo che ha coinvolto una task force di 90 risorse, supportate da 50 mezzi operativi, 25 gruppi elettrogeni e un elicottero per ispezionare i tratti di linee aeree guasti.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di cordiale e fattiva collaborazione, E- distribuzione ha sottolineato che, grazie ai significativi investimenti avviati già dal 2017 per incrementare la resilienza della rete, l’impatto sulla clientela disalimentata è stato di gran lungo ridotto nei numeri così come nei tempi di ripristino del servizio. In quest’ottica l’azienda elettrica ha assicurato che continuerà, in base ad un piano di investimenti già pianificato, a migliorare l’efficienza della rete, assicurando, nel contempo, l’ordinaria manutenzione degli impianti elettrici che viene eseguita periodicamente ogni anno, ad esempio con il taglio piante in prossimità delle linee elettriche.

Nel triennio 2022-2024 nella sola provincia di Parma l’azienda elettrica ha investito 48 milioni di euro, di cui il 36% destinato ad aumentare la resilienza della rete. Per il 2025 verranno investiti 21 milioni di euro comprensivi degli interventi specifici di costruzione di nuova rete di media tensione e ricostruzione della rete nell’area interessata dai recenti disservizi. Al contempo, verranno avviati i lavori per la realizzazione della cabina primaria di Berceto che costituirà un importante snodo della rete garantendo una riserva di alimentazione e una migliore affidabilità del servizio.

“L’incontro con E-Distribuzione – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia – ha permesso di fare il punto in merito alle modalità con le quali sono state gestite le situazioni emergenziali del weekend del 7 ed 8 dicembre soprattutto nelle zone che sono state maggiormente colpite dai distacchi di corrente elettrica e, nello specifico, le aree di Fornovo, Noceto, Neviano, Langhirano e Valmozzola.

Abbiamo constatato che, grazie agli investimenti compiuti da E-Distribuzione negli ultimi anni, è stato possibile ridurre l’impatto dei disagi a danno della cittadinanza rispetto alla precedente maxi nevicata del 2015 che interessò l’intero territorio provinciale. Rassicuranti i numeri relativi agli investimenti per il 2025. Continueremo a dialogare con E-Distribuzione e, ad inizio 2025 in accordo con la Protezione civile, organizzeremo un incontro aperto a tutti i sindaci del Parmense per coordinarci al meglio in caso di emergenze”.

“Desidero ringraziare le istituzioni locali e la Protezione civile per la collaborazione e la condivisione delle attività durante l’emergenza che si è risolta, grazie all’impegno di tutti, in un tempo ragionevole – ha dichiarato Paolo Leidi, responsabile E-distribuzione Emilia Romagna – .Continueremo a investire sul territorio, come fatto finora, per garantire ai cittadini parmensi elevati standard di qualità del servizio”.

Relativamente al tema dei rimborsi E-Distribuzione ha spiegato che, in linea con la normativa dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), per le interruzioni prolungate ed estese del servizio elettrico, sono previsti indennizzi automatici ai clienti, che variano in base alla durata e alla tipologia di fornitura (media o bassa tensione) e che vengono erogati, senza farne richiesta, in forma automatica in bolletta per il tramite del proprio venditore.