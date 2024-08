Oltre 1.000 cittadini di Parma hanno ottenuto gli incentivi per l’acquisto di e-bike erogati dal Comune di Parma e Infomobility

In soli quattro mesi si è esaurita la seconda tranche di incentivi rivolti ai residenti del Comune di Parma per l’acquisto di e-bike ed e-bike dotate di rimorchio, che, sommata all’edizione dell’anno scorso, ha portato oltre 1.000 nuove biciclette elettriche in città. L’importo totale stanziato dal Comune di Parma insieme a Infomobility nelle due edizioni è stato pari a 417.000 euro.

Nel mese di agosto Infomobility provvederà ad effettuare i bonifici delle ultime domande accolte per la richiesta dell’incentivo.

L’iniziativa del 2023 si era conclusa con l’incentivazione all’acquisto di circa 500 biciclette elettriche. Lo scorso marzo si è aperta la seconda tranche dell’iniziativa che ha incentivato l’acquisto di ulteriori 545 nuove e-bike e 7 e-bike con rimorchio, con un contributo più consistente, passato da 300 a 500 euro per l’acquisto dell’e-bike e da 500 a 700 euro per l’acquisto di un’e-bike dotata di rimorchio.

“Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dai cittadini di Parma alle nostre iniziative a sostegno della bicicletta: un risultato non scontato, che fa ben sperare per il futuro della mobilità cittadina e sull’obiettivo Parma Carbon Neutral 2030” dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma “In una città come Parma, per la sua conformazione e la presenza di una rete di oltre 150 km di piste ciclabili, che il Comune sta ulteriormente estendendo, la e-bike può essere una reale alternativa all’uso dell’automobile, anche su percorsi di media lunghezza.”

“Siamo contenti di essere stati promotori insieme al Comune di Parma di questa importante iniziativa. Infomobility ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per noi sostenere la mobilità dolce in città, sviluppando e incoraggiando modalità di spostamento alternative all’uso dell’auto privata” – dichiara l’Amministratore Unico di Infomobility Michele Ziveri.