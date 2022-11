Oltre 30 appuntamenti nel mese di dicembre per chiudere l’anno del Laboratorio Aperto di Parma

Sono oltre 30 le proposte del programma del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, nel cuore del centro storico di Parma, in Vicolo delle Asse 5, per il mese di dicembre. Un corpus di eventi – quelli previsti per il prossimo mese – cresciuto intorno a sei progetti inizialmente selezionati nell’ambito di un nuovo avviso pubblico indetto dal Comune di Parma. Il fil rouge del Laboratorio Aperto di Parma è il cibo, inteso come elemento identitario e come trait d’union tra il nostro passato, per storia e tradizioni, e il futuro.

L’inverno, come scriveva la poetessa inglese Edith Sitwell, è la stagione del conforto e del buon cibo e del tocco di una mano amica. Il Complesso del San Paolo sarà aperto al pubblico, alla città con questo spirito ogni giorno del prossimo mese: storie condivise, saperi della cucina nostra e di luoghi lontani, momenti per stare e pensare insieme, per attraversare le Feste, il Natale e la stagione dove diventare casa e sedersi intorno ad una tavola diventa più facile.

Questa mattina nel Complesso del San Paolo la presentazione ufficiale del programma alla presenza di Marco Bosi, Assessore a Città Creativa Unesco: “Venerdì 2 ripartiamo al Laboratorio Aperto, con un mese di attività che ci accompagneranno fino a Natale. In questo luogo si sta costruendo una cultura del cibo attraverso la presentazione di libri, laboratori per famiglie, bambini e grandi – ha aperto così la presentazione del calendario Bosi – Gli appuntamenti vanno velocemente sold out sinonimo di grande affezione e apprezzamento per l’identità che si sta creando in questo luogo”.

Largo quindi alla prosecuzione del progetto che unisce letteratura e gastronomia, “Una certa idea di cibo”, ideato da Elisa Bertinelli e Francesca Laureri che porteranno a Parma scrittrici gastronomiche del calibro di Lydia Capasso e Giulia Scarpaleggia, l’illustratore Gianluca Biscalchin e proseguiranno il bookclub con un appuntamento dedicato al libro Julie e Julia di Julia Powell, recentemente scomparso, da cui fu tratto l’omonimo film di Nora Ephron (4, 13 e 15 dicembre).

Negli spazi della Sala Show Cooking, ancora ospitata negli spazi dell’ex provincia in Piazzale della Pace, si alterneranno Paolo Tegoni, con la rassegna “Onorevoli insaccati” dedicata all’arte norcina padana e alle sue produzioni più eccellenti (6, 13 e 19 dicembre alle 18.30); Giorgio Maria Zinno con “Il sapore del Natale a Parma” per un approfondimento sulle consuetudini gastronomiche cittadine del periodo di festa (3, 10, 15, 17 e 22 dicembre) e la troupe di QuBìtv con due giornate dal titolo “Natale senza glutine” in compagnia di Ilaria Bertinelli ideatrice di “Una cucina per Gaia” per l’interpretazione Gluten Free delle ricette della tradizione locale (5 e 6 dicembre, ore 9). Spazio come di consueto anche ai laboratori per bambini che potranno scoprire le tradizioni del Natale di paesi lontani grazie alle tre domeniche organizzate dal ParmaKids nell’ambito dell’iniziativa “Un mondo di Natale” (4, 11 e 18 dicembre, ore 16).

E infine dal 13 al 23 dicembre gli spazi al piano terra della Galleria delle Colonne ospiteranno la mostra “Avanzi di Natale”, a cura di Associazione Culturale Kinoki, che raccoglierà a Parma le opere di giovani illustratori dedicate al tema del cibo e della sostenibilità alimentare. In programma anche un mercatino di opere degli illustratori stessi che esporranno nel Chiostro della Fontana le proprie produzioni il 17 e 18 dicembre.

La ricca offerta culturale non si esaurisce nelle iniziative dell’avviso pubblico ma ospiterà anche, nel corso delle prossime settimane, diverse presentazioni letterarie a partire da venerdì 2 dicembre con il libro “La stagione vegetale” (SlowFoodEditore) di Myriam Sabolla – nota anche come The Food Sister – che sarà affiancata da Elisa Bertinelli; per proseguire martedì 6 dicembre con “I maccheroni di Casanova” e le altre spassose interviste impossibili di Giovanni Ballarini in dialogo per l’occasione con il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e il coordinatore dei Musei del Cibo Giancarlo Gonizzi e terminare sabato 17 dicembre con “Malvasia, un diario mediterraneo” che racchiude in un volume che verrà presentato in anteprima a Parma gli anni di studio dedicati a questo vitigno, diffuso in tutta Italia e in Europa, da parte di Paolo Tegoni, presidente dell’Associazione Gastronomi Professionisti, anche qui in dialogo con Giancarlo Gonizzi (sempre alle ore 18, ingresso libero).

Il 12 dicembre alle 15 spazio a un’altra ospite di prim’ordine, Mariachiara Montera – nota anche come Maricler –, consulente di comunicazione, foodwriter, content creator, formatrice e podcast host. In “Il tuo primo podcast” terrà un laboratorio teorico e pratico sull’evoluzione del podcast, la creazione, la scrittura, la produzione e la post- produzione sulla base della propria esperienza come host di Lingua e Guscio per Storytel e creatrice di Conserve

Dal 1° al 10 dicembre, nell’ambito della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, sarà invece ospitata nella Galleria delle Colonne l’importante esposizione “Lessici familiari”, a cura del Centro Antiviolenza di Parma. Una raccolta di proverbi, detti popolari e modi dire sulle donne che “hanno saputo resistere” al trascorrere del tempo fissandosi nel linguaggio quotidiano, formando la cosiddetta tradizione popolare; una riflessione perché tramite l’educazione e la sensibilizzazione si possano promuovere valori e comportamenti diversi per arrivare a cambiamenti positivo nei rapporti tra gli individui.

Un calendario davvero interessante di iniziative gratuite per tutta la cittadinanza che nei mesi scorsi ha già imparato ad apprezzare e a frequentare questo spazio restituito alla città, culla di progetti creativi e di cultura gastronomica, che è reperibile al link: www.laboratorioapertoparma.it

PROGRAMMA

Venerdì 2 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 18

LA STAGIONE VEGETALE – PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MYRIAM SABOLLA, SLOW FOOD EDITORE

Cucinare vegetale e di stagione senza fatica non è un’utopia, basta sapersi organizzare, dalla spesa alla dispensa. Myriam Sabolla, cuoca e consulente di organizzazione personale, nota su Instagram come The Food Sister, ci spiega passo passo come fare, con un metodo semplice e con utili menù settimanali che seguono l’avvicendarsi delle stagioni. Dialogherà con lei Elisa Bertinelli, Una certa idea di cibo.

Ingresso libero

Sabato 3 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 10

INCLUSIONE CONDIVISA: AMBITO COPROGETTAZIONE

Iniziativa per far incontrare le competenze di designer, tecnici, maker, artigiani digitali, con i bisogni di autonomia e cura delle persone con disabilità, degli anziani, dei bambini, per coprogettare con creatività soluzioni nuove e personalizzate in grado di migliorare la vita delle persone.

Riservato alle scuole. Per informazioni: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Sabato 3 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 17

IL SAPORE DEL NATALE A PARMA… E NON SOLO: IL PARMIGIANO, DICEVA LA NONNA, RENDE TUTTO PIÙ BUONO!

Cinque appuntamenti dedicati agli aspetti giù cari del Natale in Emilia-Romagna.

A cura di Giorgio Maria Zinno.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Domenica 4 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 10

UNA CERTA IDEA DI… NATALE: WORKSHOP DI FOOD WRITING CON GIULIA SCARPALEGGIA – LE RICETTE DEL NATALE

A cura di Francesca Laureri ed Elisa Bertinelli.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Domenica 4 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 16

UN MONDO DI NATALE: LA TRADIZIONE NATALIZIA IN GRECIA

Incontro per bambini dai sei anni in cui i protagonisti saranno i racconti, le musiche, le danze e le tradizioni gastronomiche della Grecia.

A cura di ParmaKids.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Lunedì 5 e martedì 6 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 9

NATALE SENZA GLUTINE

Ilaria Bertinelli, ideatrice di “Uno chef per Gaia”, reinterpreta le ricette tradizionali natalizie in versione Gluten Free.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

A cura di QuBìtv

Martedì 6 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 18

I MACCHERONI DI CASANOVA – PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIOVANNI BALLARINI

Interviste impossibili a personaggi storici con i quali l’autore immagina di parlare di cibo. Dialogheranno con lui Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma, e Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo di Parma.

A cura di Musei del Cibo di Parma.

Ingresso libero.

Martedì 6 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 18.30

ONOREVOLI INSACCATI: LO ZUCCO DI BISMANTOVA

Con il produttore Fabrizio Zanelli di Felina (RE) e il Prof. Alberto Spisni alla scoperta di questo patrimonio culturale, del saper fare e della geografia che a questo appartiene.

A cura di Paolo Tegoni.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Giovedì 8 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 10.30 (1° turno) e ore 15.30 (2° turno)

IL LABORATORIO DELLA SFOGLIA EMILIANA: LE PASTE RIPIENE DI NATALE

Dall’impasto fatto a mano alla stesa al matterello alle paste ripiene tipiche del Natale emiliano-romagnolo (anolini, cappelletti, tortellini…).

A cura di Accademia della Sfoglia.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Sabato 10 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 17

IL SAPORE DEL NATALE A PARMA… E NON SOLO: LE PASTE RIPIENE… SI TUFFANO NEL BRODO!

Cinque appuntamenti dedicati agli aspetti giù cari del Natale in Emilia-Romagna.

A cura di Giorgio Maria Zinno.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Domenica 11 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 16

UN MONDO DI NATALE: LA TRADIZIONE NATALIZIA IN USA

Incontro per bambini dai sei anni in cui i protagonisti saranno i racconti, le musiche, le danze e le tradizioni gastronomiche degli Stati Uniti.

A cura di ParmaKids.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Lunedì 12 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 15

IL MIO PRIMO PODCAST. Con Mariachiara Montera.

Laboratorio teorico e pratico sull’evoluzione del podcast, la creazione, la scrittura, la produzione e la post-produzione con l’autrice di Guscio, Lingua e Conserve.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Martedì 13 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 17

AVANZI DI NATALE: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

Diversi illustratori, locali e non, interpretano il cibo in maniera contemporanea con un occhio di riguardo alla tradizione del loro luogo di provenienza, ai prodotti tipici di ogni periodo dell’anno, agli ingredienti locali, ai temi di convivialità.

A cura di Associazione Culturale Kinoki.

Ingresso libero.

Martedì 13 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 18.30

UNA CERTA IDEA DI… NATALE: IL BOOK CLUB DI UNA CERTA IDEA DI CIBO Incontro dedicato al libro Julie & Julia di Julie Powell.

A cura di Francesca Laureri ed Elisa Bertinelli.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Martedì 13 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 18.30

ONOREVOLI INSACCATI: LA SALAMINA DA SUGO

Con i produttori-gourmet GianPaolo Chiossi e Gaetano Alberghini di Cento (FE) e la Prof.ssa Benedetta Bottari alla scoperta di questo patrimonio culturale, del saper fare e della geografia che a questo appartiene.

A cura di Paolo Tegoni.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Giovedì 15 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 18

UNA CERTA IDEA DI… NATALE: LE TRADIZIONI GASTRONOMICHE NATALIZIE Dialogano la scrittrice Lydia Capasso e l’illustratore Gianluca Biscalchin

A cura di Francesca Laureri ed Elisa Bertinelli. Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Giovedì 15 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 18.30

IL SAPORE DEL NATALE A PARMA… E NON SOLO: I SALUMI DEL NATALE Cinque appuntamenti dedicati agli aspetti giù cari del Natale in Emilia-Romagna. A cura di Giorgio Maria Zinno.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Sabato 17 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, dalle 14 alle 23

AVANZI DI NATALE: IL MERCATINO DI NATALE

Opere messe in vendita dagli artisti espositori ma anche altri prodotti di artisti e artigiani, elaborati e manufatti frutto della loro creatività, in linea con lo spirito dell’iniziativa.

A cura di Associazione Culturale Kinoki.

Ingresso libero.

Sabato 17 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 17

IL SAPORE DEL NATALE A PARMA… E NON SOLO! I PIATTI DELLE VIGILIE E L’USO DI MANGIAR “DI MAGRO”

Cinque appuntamenti dedicati agli aspetti giù cari del Natale in Emilia-Romagna.

A cura di Giorgio Maria Zinno.

Prenotazione obbligatoria: laboratorioaperto.staff@comune.parma.it

Sabato 17 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 18

MALVASIA, UN DIARIO MEDITERRANEO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PAOLO TEGONI

Sulle tracce di un’uva mitica giunta fino ai nostri giorni la narrazione si dipana lungo lo stivale e oltre, a raccogliere le testimonianze e le storie di vita dei vignaioli, ad approfondire spunti letterari, culturali, gastronomici e turistici, in una ricerca appassionata e continua cucita dal filo conduttore della Malvasia. Dialogherà con l’autore Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo di Parma. Degustazione finale di Malvasia di Parma e Piacenza.

A cura di Associazione Gastronomi Professionisti.

Ingresso libero.

Domenica 18 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, dalle 10 alle 20

AVANZI DI NATALE: IL MERCATINO DI NATALE

Opere messe in vendita dagli artisti espositori ma anche altri prodotti di artisti e artigiani, elaborati e manufatti frutto della loro creatività, in linea con lo spirito dell’iniziativa.

A cura di Associazione Culturale Kinoki.

Ingresso libero.

Domenica 18 dicembre

Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, ore 16

UN MONDO DI NATALE: LA TRADIZIONE NATALIZIA IN INDIA

Incontro per bambini dai sei anni in cui i protagonisti saranno i racconti, le musiche, le danze e le tradizioni gastronomiche in India.

A cura di ParmaKids.

Prenotazione obbligatoria su App Parma2020+21

Lunedì 19 dicembre

Laboratorio Aperto – Sala ShowCooking, ore 18.30