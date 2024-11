Oltretorrente, una denuncia per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato un uomo per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, a seguito di un intervento della Squadra Volanti in zona Oltretorrente.

Su segnalazione della sala operativa, le pattuglie della polizia sono intervenute, su richiesta di alcuni passanti, per la presenza sospetta di un uomo che per strada inizialmente sembrava impedire a una donna di entrare in auto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti, dalla ricostruzione dei fatti narrati da alcuni testimoni, hanno appreso che il soggetto si era spostato verso strada D’Azeglio dove era stato visto scaraventare delle biciclette per terra, discutere in modo molto acceso con dei passanti per poi fare accesso in un negozio di quella stessa strada.

A quel punto, gli operatori hanno deciso di portarsi nel negozio indicato dove hanno trovato il quarantaseienne di nazionalità etiope, in un evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol.

Alla vista della polizia, l’uomo ha iniziato a minacciare e insultare il personale e, nel mentre, si opponeva con forte resistenza all’accompagnamento in Questura.

Una volta giunti negli uffici di polizia, l’uomo ha continuato a opporsi alle attività di polizia e, con fare aggressivo, ha inveito contro tutti gli operator, dimenandosi e rendendo difficoltoso l’operare degli agenti.

L’uomo è stato quindi denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.