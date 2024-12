Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”: tablet, videogame e altri prodotti per i piccoli pazienti

Per i donatori era presente Barbara Bax, Sustainability Manager di MediaWorld, che ha spiegato da dove trae origine la donazione: “I MediaWorld Lab sono spazi innovativi dove la tecnologia si mette al servizio del benessere delle comunità. Con l’apertura di nuovi negozi, MediaWorld porta non solo la sua esperienza nel retail, ma anche un impegno concreto sul territorio. In questo caso, il MediaWorld Lab all’Ospedale di Parma nasce con l’obiettivo di supportare i bambini e ragazzi ricoverati per lunghi periodi in pediatria, offrendo strumenti tecnologici che possano rendere la loro degenza meno faticosa, regalando momenti di svago e gioco, attraverso ad esempio l’uso di tablet e videogames. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di sostenibilità ESG di MediaWorld – BetterWay – che abbraccia le tematiche ambientali e sociali sulle quali l’azienda si impegna. Oltre ai MediaWorld Lab, un altro importante progetto in ambito sociale del programma BetterWay è Tech is Woman, dedicato all’empowerment femminile nel mondo STEM e, più in generale, a generare benefici diffusi tramite la tecnologia”.