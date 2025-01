Ospedale di Vaio, donate al day-hospital oncologico quattro nuove poltrone per terapia

Trattamenti farmacologici più confortevoli per i pazienti e più funzionali per gli operatori sanitari del day-hospital oncologico dell’ospedale di Vaio, grazie a quattro nuove poltrone per la terapia donate dall’associazione Insieme per la salute di Salsomaggiore Terme e della ditta Gas Sales s.r.l. di Alseno, dal valore complessivo di oltre 16 mila euro.

“Con questi presidi sanitari di ultima generazione – spiega Efrem Conversi, responsabile del day-hospital oncologico dell’ospedale di Vaio – il trattamento delle persone che si sottopongono alla chemioterapia è più confortevole. Oltre alla maggiore comodità della seduta e del bracciolo per la somministrazione delle terapie, il posizionamento del paziente e le molteplici possibilità di movimentazione sono attivabili con una pulsantiera a display Lcd, garantendo al tempo stesso alti standard di sicurezza e facilitando l’attività di medici e infermieri”.

Le quattro poltrone donate sono complete di accessori come asta portaflebo, portarotolo e cuffia poggiapiedi e sono già in uso da alcune settimane al day-hospital oncologico che ha in cura circa 2.000 persone all’anno.

Sergio Lusardi, presidente dell’associazione Insieme per la Salute afferma “Questa donazione, così come tutte le altre che la nostra associazione ha effettuato negli anni, vuole essere un grazie a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno, con professionalità e umanità, si impegnano per garantire la salute di tutti”.

“Siamo immensamente riconoscenti a Insieme per la salute e a Gas Sales per questa donazione – sottolineano la direttrice facente funzione del Presidio ospedaliero Ausl Francesca Spagnoli e Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza – Grazie a questo gesto di sensibilità e generosità, i cittadini e gli operatori sanitari hanno a disposizione un ambiente ancora più moderno, con una attrezzatura confortevole e funzionale”.

“A nome di tutti gli operatori desidero esprimere la più sincera gratitudine – sono le parole di Giuseppina Rossi sub commissario sanitario dell’Azienda Usl di Parma – per questo esempio di altruismo.” “Svolgere il nostro lavoro – continua Rossi – sapendo di poter contare anche sul sostegno concreto della comunità, è senza dubbio un valore aggiunto per questa struttura e per i professionisti che vi lavorano .”

Ai ringraziamenti, si uniscono Davide Malvisi, sindaco del comune di Fidenza e Luca Musile Tanzi, sindaco del comune di Salsomaggiore Terme “E’ doveroso ringraziare l’associazionismo e il mondo dell’impresa per questa donazione che andrà a beneficio non solo della comunità locale, ma di tutta la popolazione provinciale e oltre. Un gesto concreto che assume ancora più importanza in un momento storico particolarmente delicato per gli operatori della salute.”

Alla cerimonia di ringraziamento, erano presenti professionisti del day-hospital oncologico, volontari dell’associazione Insieme per la Salute e per il comune di Fidenza, l’assessore Vincenzo Bernazzoli con il consigliere Alessio Rollo.