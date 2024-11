Ottolini (Avs): “Concretizzare l’ampliamento della Riserva naturale di Torrile Trecasali”

Enrico Ottolini, candidato alle elezioni regionali nella lista Avs con De Pascale Presidente, ha incontrato lo staff della Lipu che gestisce la Riserva Naturale Regionale di Torrile Trecasali.

Cuore della Riserva è l’Oasi Lipu, che nel 2025 compirà ben 40 anni.

L’Oasi costituisce uno dei primi esempi di ripristino della natura in Emilia-Romagna, anticipando le misure che oggi sono previste dalla Nature Restoration Law, il regolamento approvato dal Parlamento Europeo con il contributo determinante dei Verdi.

Secondo quanto previsto da Regolamento, lo stato italiano dovrà predisporre un piano di recupero e riqualificazione degli ecosistemi naturali: da questo punto di vista l’Oasi di Torrile rappresenta un modello da studiare e replicare.

“In quattro decenni la Lipu ha dimostrato come sia possibile ricreare naturalità dove prima c’erano solo vasche di decantazione dell’Eridania e terreni agricoli, trasformando questi ambienti artificiali e poveri di biodiversità in ecosistemi ricchi di specie ed habitat – ha spiegato Ottolini -. L’Oasi è un centro importante per l’educazione ambientale ed è visitato ogni anno da migliaia di turisti, soprattutto per il birdwatching e la fotografia naturalistica”.

“Non solo: la Riserva viene utilizzata anche per laminare le piene del canale Lorno, contribuendo quindi alla sicurezza idraulica del territorio circostante. La stessa funzione può essere svolta dall’ex cava adiacente, posta immediatamente a sud e destinata a diventare area di ampliamento della Riserva. Purtroppo la cessione dell’area è bloccata da anni, come la Lipu ha illustrato in un recente incontro pubblico”.

Per Enrico Ottolini è necessario dunque “arrivare al più presto alla cessione di questa area inutilizzata, per mettere la LIPU nelle condizioni di progettarne il ripristino e dotare la Riserva di una connessione ecologica tra l’Oasi ed i fontanili di Viarolo. Il ripristino dell’ex area estrattiva ne consentirebbe anche in via definitiva l’importante funzione idraulica in caso di alluvioni”.