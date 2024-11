Infrastrutture, Ottolini (Europa Verde): “C’è un programma di coalizione”

A seguito delle dichiarazioni di Andrea Massari, eletto da pochi giorni in consiglio regionale, Europa Verde Sente la necessità di richiamare il programma di coalizione, sottoscritto dal presidente Michele De Pascale.

Enrico Ottolini, consigliere comunale di Europa Verde, fa presente che “nel programma non sono previste né il prolungamento della Ti-Bre autostradale, né la via Emilia-bis”.

Per il consigliere comunale “il tema delle infrastrutture e della loro sostenibilità è stato uno di quelli più dibattuti tra le forze politiche della coalizione, che hanno dimostrato di sapere trovare un punto d’incontro basato sul pragmatismo, sulla razionalità e sulla sostenibilità ambientale ed economica. È un programma da valorizzare, non da smentire con leggerezza e irresponsabilità alla prima dichiarazione alla stampa”.

Enrico Ottolini ricorda alcuni punti fondamentali del programma che, in coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti e di miglioramento della qualità dell’aria, prevede di “aggiornare il Piano Regionale Integrato dei Trasporti a favore di un maggiore e più deciso investimento su linee ferroviarie e tram, di un incremento dei servizi e dell’elettrificazione dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dello sviluppo della mobilità ciclistica e di ciclovie”.

Inoltre, sempre il programma di coalizione stabilisce che “la mobilità su ferro sarà in testa alle priorità della legislatura”.

Chi farà parte della giunta De Pascale, conoscerà il programma e darà priorità al ferro, con specifico riferimento alla elettrificazione della Parma-Suzzara (in corso) – Poggio Rusco, ma soprattutto della Parma – La Spezia. La Pontremolese deve essere la vera priorità della Regione per la provincia di Parma, senza perdersi in elenchi di progetti datati e non adeguati alle sfide del futuro.