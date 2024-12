Parco Nord: concluso il primo intervento di riqualificazione, una festa per il quartiere San Leonardo

È stata una vera e propria festa per il Quartiere San Leonardo la conclusione del primo intervento dei lavori di riqualificazione del Parco Nord, grazie ad un percorso partecipativo che ha visto associazioni e realtà del territorio contribuire ad alla progettazione condivisa degli interventi messi in atto.

Al momento hanno partecipato l’assessore ai Lavori Pubblici e Verde Pubblico Francesco De Vanna e l’assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri Daria Jacopozzi; erano presenti anche rappresentanti e alcune classi degli Istituti Comprensivi Micheli e Toscanini.

L’amministrazione ha investito 590 mila euro. I lavori del primo intervento hanno comportato la riconfigurazione dell’ingresso sud e la formazione di un nuovo percorso pedonale nella zona sud; l’allargamento dell’area a servizio della “Casa nel Parco”; il rifacimento della staccionata a bordo del Canale del Naviglio. A questo si aggiungono la demolizione delle strutture dei servizi igienici e dei locali tecnici presenti in passato, la predisposizione di una nuova area di socializzazione e ristoro, la demolizione del ponte pedonale sud e il completo rifacimento del ponte pedonale nord con una struttura metallica. È stata sostituita la vecchia recinzione sui lati ovest e nord con una nuova tipologia più sicura e durevole. Si è inoltre proceduto al rinnovo dell’area giochi esistente con l’inserimento di giochi per tutti e il riposizionamento in una zona più centrale.

Il secondo intervento dei lavori di riqualificazione ha preso avvio di recente e prevede un investimento complessivo di 400.000 euro e al termine dei lavori verrà restituita ai cittadini e alle cittadine del San Leonardo un’area verde rigenerata e dotata di nuove infrastrutture, destinate a migliorare l’attrattività e la vivibilità del quartiere. Tra gli interventi previsti, la realizzazione di una nuova area di socializzazione e ristoro e di servizi igienici moderni e funzionali; la sistemazione della pavimentazione del campo da basket, l’installazione di nuove attrezzature per la pratica della pallacanestro, la realizzazione di un’area attrezzata per il calisthenics. Sarà rinnovata l’area del campo da calcio esistente, a cui si aggiunge la predisposizione di impianti per lo spazio destinato a eventi e concerti, il rifacimento integrale delle cancellate dell’accesso est al parco (via Naviglio Alto), il completamento dell’area giochi iniziata durante il primo intervento e due aree attrezzate per cani, per consentire ai cittadini e alle cittadine di fruire di spazi sicuri e dedicati ai loro animali domestici.

“Oggi è un giorno di festa – ha dichiarato l’assessore De Vanna – che il Comune di Parma ha voluto per condividere con i cittadini e le cittadine del San Leonardo la conclusione della prima parte dei lavori di riqualificazione del Parco Nord, un momento importante per un quartiere che abbiamo assunto come strategico per il futuro di tutta la zona a Nord della Città. Abbiamo preso impegni precisi che stiamo concretizzando, mese dopo mese. Il completamento delle opere di riqualificazione e rifunzionalizzazione è già stato avviato e tra qualche mese restituiremo ai cittadini e alle cittadine del San Leonardo un polmone verde completamente rigenerato, più accogliente, più vivibile e più bello. Gli interventi al Parco Nord si inseriscono in una visione più ampia di interventi di riqualificazione del quartiere, come la Palestra per Tutti, l’intervento sul Workout Pasubio, la riqualificazione di piazzale Salsi, del Parco dei Vetrai e del Parco dei Vecchi Mulini, della scuola Vicini e della scuola Micheli”.

“Festeggiamo oggi la conclusione dei primi interventi al Parco Nord – ha commentato l’assessora Jacopozzi – Una giornata importante per rappresentare concretamente che cosa significhi “democrazia partecipativa”: il Comune di Parma, infatti, grazie a un percorso partecipativo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha raccolto le richieste e i bisogni avanzati dai cittadini e dalle cittadine del quartiere San Leonardo e oggi ne presenta l’esito. Questa riqualificazione è stata possibile grazie a un progetto nato dal basso, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della società civile; il percorso non finisce qui perché, a breve, il parco vedrà importanti sviluppi anche per quanto riguarda l’animazione, sempre grazie alla collaborazione dei cittadini e delle cittadine del quartiere. Approfitto di questo momento per esprimere dispiacere per il furto avvenuto ieri all’ex Municipio di San Leonardo, il secondo episodio che, in pochi giorni, ha interessato gli spazi del Laboratorio Famiglia e del Punto di Comunità”.