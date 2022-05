Parma Città Pubblica: “Aiutateci a pagare le spese del ricorso al Consiglio di Stato per riammettere la candidatura di Roberta Roberti”

“Si va avanti! Stiamo tentando in tutti i modi di rimanere protagonisti di questa tornata elettorale. Dopo la sconfitta al Tar ci siamo rivolti al Consiglio di Stato. Ma la legge costa! E abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e di un contributo economico per portare avanti il nostro progetto. Insieme.”

Parma Città Pubblica lancia una raccolta fondi per pagare le spese del ricorso al Tar per chiedere la riammissione della candidatura a sindaco di Roberta Roberti (clicca qui per le donazioni).

“Per sostenere le nostre e le vostre scelte con una lista civica senza partiti e finanziatori. Siamo semplici cittadini, persone che credono in un nuovo modello di fare politica. Abbiamo quindi bisogno del vostro sostegno per la raccolta fondi per le spese legali.

Per saperne di più leggi: