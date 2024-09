Parma città verde e a misura di persona: cartelli informativi per il nuovo piano alberi

Nei prossimi giorni verranno apposti cartelli informativi su alcuni alberi della città che, in seguito ad approfondite analisi di tecnici agronomi, risultano morti o gravemente malati e che, quindi, rappresentano un potenziale pericolo per l’incolumità di cose e persone.

Al fine di accrescere la consapevolezza circa lo stato di salute del patrimonio arboreo, l’Amministrazione Comunale ha deciso di far precedere ogni intervento manutentivo da appositi cartelli informativi.

L’Amministrazione conferma il suo impegno nel rendere Parma una città sempre più verde e a misura di persona, per questo motivo è già in programma una campagna di piantumazione di 124 nuovi alberi che prenderà il via nei prossimi giorni, e ulteriori 100 piantumazioni sono programmate per il 2025.

Il Comune investe ogni anno circa 5 milioni di euro, con un aumento degli investimenti del 20% rispetto al passato, che porterà ad un graduale e sensibile miglioramento nella gestione e cura del verde pubblico.