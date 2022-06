Pd: “La passione per la città vince sulle parole degli esponenti politici nazionali”

La passione per la città e le dichiarazioni di chi non la conosce: in questi ultimi giorni abbiamo visto parate di esponenti politici nazionali passare per Parma e, nel tempo di un battito d’ali che è l’equivalente dell’attenzione da loro dedicata alla nostra città, rilasciare dichiarazioni senza piena cognizione di causa, soprattutto quando sono state magnificate le gesta del candidato di centrodestra. I parmigiani ricordano come i principali “esiti” dell’amministrazione di Vignali siano stati l’interruzione anticipata del suo unico mandato da sindaco e il commissariamento del Comune per una mole di debiti non più gestibili. Cose ben differenti dal magnificare la sua (mala) amministrazione.

Altra cosa è la passione dimostrata una volta di più dagli attivisti del Partito democratico di Parma, dai candidati alle prossime amministrative e dai Giovani democratici, che nonostante il tempo inclemente, per usare un eufemismo, non si sono sottratti in una piovosa notte di inizio settimana ad una tradizione della campagna elettorale, quella dell’affissione dei manifesti sulle plance stradali. Si è trattato di un’attività portata avanti col volontariato e l’impegno di tutti, compresi il segretario cittadino PD Michele Vanolli e il Capolista Lorenzo Lavagetto, che non si sono risparmiati assieme a tante altre persone nell’opera di “attacchinaggio” dei manifesti elettorali che chiamano al voto della prossima settimana i parmigiani.

Come chiarisce lo slogan “Parma. Tutti noi”, la comunità del Partito Democratico si basa sulla passione inclusiva per la città, dove tutti, ma proprio tutti, sono disposti a prestare il proprio lavoro per far si che si realizzi quella dimensione di crescita solidaristica che Parma merita. L’escluso da questa prospettiva è quel progetto che invece desidera riportare la città ad un’epoca fatta di debiti e di mala gestione, nonostante le parole pronunciate negli ultimi giorni dai vertici nazionali di Forza Italia e Lega abbiano provato a portare confusione, impostando la narrazione sistematica di un passato fatto di dimenticanze, di omissus, dove la passione esiste, certamente, ma non riguarda per nulla la politica e nemmeno il bene della città.

PD Parma