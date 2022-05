PD Parma: “Da Salvini e Lega non accettiamo lezioni. Capiamo il loro nervosismo nel leggere i sondaggi…”

La risposta del PD a Salvini non si è fatta attendere, il segretario cittadino del PD Michele Vanolli risponde con fermezza alle accuse di “poltrone” lanciate da Salvini.

“Il segreto di pulcinella che tutti sanno è questo: la Lega in realtà non voleva la candidatura di Vignali e ha tentato fino all’ultimo di scongiurarla, subendola alla fine per mancanza di alternative e per logiche “romane”. Chiariamo subito che da Salvini e Lega noi non accettiamo lezioni. Un uomo che in 29 anni di politica per interesse ha fatto cadere governi e stracciato alleanze per puro interesse elettorale.

Ci tengo anche a chiarire un semplice passaggio: il PD ha ricercato da subito l’unità tra tutte le forze democratiche e progressiste della città anteponendo gli interessi di Parma a quelli di bottega e del nostro Partito. Quella unità che la coalizione di destra e Vignali non sono neanche lontanamente riusciti ad ottenere.”.

Michele Guerra incarna questa unità e sarà un ottimo sindaco supportato da tutto il PD, a vedere i sondaggi capiamo il nervosismo di Salvini, la Lega a Parma ha poco da stare allegra.”

Conclude Vanolli: “La lista del PD è composta da 16 uomini e da 16 donne, per ribadire una volta di più l’importanza che il Partito Democratico attribuisce all’uguaglianza di genere nel dare vita all’amministrazione della città. Siamo orgogliosi di presentare queste candidature che vedono nomi di prestigio, da ex consiglieri comunali con esperienza della ‘macchina’ comunale, a profili che fanno riferimento ad un civismo che da sempre rappresenta una delle anime più ‘vere’ di Parma, persone che si presentano per la prima volta alla politica con l’ottica di portare il proprio contributo anche in ambiti molto specifici.”