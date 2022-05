Pd Parma: “Fiere risorsa strategica, necessario sanare le inefficienze e mantenere il controllo a Parma”

“Come ha avuto modo di sottolineare il Presidente delle Fiere di Parma, Gino Gandolfi, durante la giornata inaugurale di Cibus, le interlocuzioni che sono in corso con altre realtà fieristiche, ovvero Milano, devono avere come bussola la direzione del portare valore ad azionisti e territorio. Raggiungere questo obiettivo significa che il controllo delle Fiere deve rimanere a Parma, ed è altresì necessario porre rimedio alle inefficienze delle infrastrutture, come i problemi di viabilità, i parcheggi solo parzialmente fruibili e la messa in funzione delle infrastrutture progettate e non ancora realizzate onde evitare le note problematiche di tipo logistico che purtroppo hanno allontanato, ad esempio, la manifestazione Mecspe”.

È questo l’intervento del Partito Democratico di Parma nella settimana che vede le Fiere di Parma ospitare la propria manifestazione regina, ovvero la 23esima edizione di Cibus.

“Le Fiere sono una risorsa fondamentale e strategica per Parma e il suo territorio, in particolare Cibus, che rappresenta un evento di caratura nazionale ed internazionale di assoluto valore e dimostra come Parma sia sempre di più una delle capitali dell’agroalimentare a livello europeo e mondiale. Le possibili sinergie con Tuttofood di Milano dovranno servire a rafforzare e consolidare quello che resta il più importante appuntamento delle nostre Fiere e il principale del settore in Italia, e proprio per questo è essenziale approfondire in modo accurato le operazioni prospettate dai giornali, scongiurando riduzioni della partecipazione azionaria degli enti locali e mantenere questo valore nel nostro territorio. Sono infatti da ricordare anche Cibus Tech, Mercante in fiera, Salone del camper, Gotha e altre manifestazioni che richiamano ogni anno centinaia di espositori e migliaia di visitatori. Per il valore che le Fiere hanno è importante che la gestione pubblico-privato continui ad essere positiva: ma proprio per questo il ruolo dell’azionariato pubblico, in particolare quello rappresentato da Comune e Provincia, deve essere valorizzato nel giusto modo”.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma