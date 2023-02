Pinardi (Azione): “Il sindaco doti il Comune di almeno due auto di servizio”

Il Comune di Parma non è dotato di autovetture di servizio per il sindaco e i componenti la giunta.

Più di dieci anni fa l’onda anomala grillina portò al governo della città Federico Pizzarotti. La lotta ai “privilegi” dei politici portò il sindaco di allora ad eliminare le auto di servizio per il sindaco e i componenti la giunta municipale. In verità Pizzarotti per i compiti istituzionali dell’ente prese in comodato d’uso un quadriciclo elettrico modello Twizy che fece seguito all’albero di Natale illuminato a pedali (un vero flop).

È ora di sotterrare l’ascia di guerra perché chi assolve a funzioni istituzionali nell’interesse della città, rappresenta il Comune di Parma in Italia e nel mondo, una città modello di qualità della vita.

Invito il Sindaco della città di Parma a dotare il comune di auto di servizio, almeno due, una di rappresentanza e una per i compiti istituzionali degli amministratori dell’ente , con alimentazione ibrida la prima ed elettrica la seconda.

Massimo Pinardi

Segretario provinciale di Azione Parma