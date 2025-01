Potere al Popolo interroga Lavagetto: che fine farà il cinema Edison?

Di seguito una piccola riflessione di Potere al Popolo Parma sul cinema Edison, in quartiere Montanara.

Riceviamo dal quartiere Montanara queste immagini del cinema Edison, trovato aperto e incustodito. Ci sembrano ben lontane dalle previsioni fatte a maggio dello scorso anno da Lorenzo Lavagetto che annunciava la riapertura del cinema “a fine 2024, al massimo nei primi mesi del 2025”.

Dalle foto e dalle condizioni in cui versa quello che è stato un cinema importante, per il quartiere e per la città, ci sembra che si sia ben lontani da una riapertura imminente.

L’Edison è chiuso da più di 4 anni mentre gli stanziamenti per il suo ripristino sono a bilancio dal 2021. Pensiamo sia lecito chiedere conto all’assessore Lavagetto e al sindaco Guerra di questa situazione che si trascina da ormai troppo tempo. Cosa è successo? Per quale ragione il cinema Edison versa ancora in stato di abbandono? Quando, ragionevolmente verrà restituito alla città e al quartiere? Che futuro ci si può aspettare per questo cinema e per quest’area se le premesse sono queste? Sarebbe bello ricevere risposte reali invece che annunci.