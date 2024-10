Potere al Popolo: un evento sulla Palestina e presentazione del candidato per le regionali

Da anni guardiamo con attenzione a quel che succede in Palestina, sosteniamo il diritto dei palestinesi allo loro autodeterminazione e denunciamo lo stato di Apartheid instaurato da Israele, consapevoli di quanto questa vicenda sia centrale anche per noi che viviamo in Europa. A maggior ragione oggi, sull’orlo di una crisi che rischia di trascinare nell’inferno bellico tutto il medio oriente, sotto i colpi feroci dell’esercito israeliano agli ordini di una classe politica intrisa di fanatismo religioso. Quello che sta accadendo in Palestina interroga tutti noi sulle prospettive di un mondo che si riarma, che sacrifica le classi popolari sull’altare di una guerra che soffia sempre più vicino alle nostre case. Per questo consideriamo fermare Israele e l’escalation bellica una priorità politica e pensiamo sia necessario tenere viva l’attenzione.

Per questo giovedì 31 Ottobre alle 18:30 presso il circolo ex-dipendenti comunali in viale Mentana 31, parleremo di quello che sta accadendo in Libano e in Palestina con Flavio Novara e Mirca Garuti dell’associazione “Per non dimenticare Sabra e Chatila”, tornati dal Libano poco prima dell’offensiva israeliana nel paese dei cedri, e con Shihadeh Abder Razzaq, detto “Abed”, presidente della comunità palestinese nonché candidato a Parma per le elezioni regionali con la lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”.