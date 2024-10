Prevenzione criminalità: c’è l’accordo tra Prefettura e Federazione Tabaccai

Con la firma del prefetto Antonio Garufi e di Bruno Brenta, presidente provinciale della Federazione Tabaccai di Parma Bruno Brenta è stata formalizzata l’adesione al protocollo quadro per la prevenzione della criminalità nelle rivendite di generi di monopolio, siglato l’11 aprile 2024, tra il ministero dell’Interno e la Federazione Italiana Tabaccai, in tema di video-allarme anti rapina.

L’intesa ha lo scopo di migliorare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni legati alla criminalità, in particolare furti, usura, estorsioni e truffe ai danni dei rivenditori di generi di monopolio.

Attraverso questa adesione saranno promosse strategie comuni per rafforzare i livelli di protezione di questo tipo di esercizi commerciali, sia attraverso misure deterrenti come l’implementazione nei locali di sistemi di video-allarme anti rapina collegati con le sale operative delle forze dell’ordine, sia attraverso lo scambio di informazioni a disposizione su una serie di fenomeni legati alla criminalità per mettere a punto azioni di prevenzione sempre più mirate.

“Aggiungiamo un ulteriore tassello alla proficua collaborazione tra istituzioni preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e pubblici esercenti – ha commentato Garufi –, il rafforzamento delle reti di video sorveglianza costituisce un obiettivo prioritario per tutti sia sul fronte della prevenzione che su quello dell’azione investigativa.