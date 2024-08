Professioni sanitarie: pubblicato dall’Università di Parma il bando con numeri e modalità di accesso ai corsi

È stato pubblicato sul sito dell’Università di Parma il bando di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie.

Ecco il dettaglio dei posti provvisoriamente assegnati a ciascun corso di laurea:

Dental Hygiene: 20 posti disponibili, di cui 8 extracomunitari

20 posti disponibili, di cui 8 extracomunitari Educazione professionale: 40 posti disponibili

40 posti disponibili Fisioterapia: 46 posti disponibili, di cui 1 extracomunitario (25 comunitari + 1 extracomunitario – sede di Parma e 20 comunitari – sede di Piacenza)

46 posti disponibili, di cui 1 extracomunitario (25 comunitari + 1 extracomunitario – sede di Parma e 20 comunitari – sede di Piacenza) Infermieristica : 330 posti disponibili, di cui 10 extracomunitari (155 comunitari + 5 extracomunitari – sede Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria, 115 comunitari + 5 extracomunitari – sede di Piacenza, 50 comunitari – sede Parma Azienda USL)

: 330 posti disponibili, di cui 10 extracomunitari (155 comunitari + 5 extracomunitari – sede Parma Azienda Ospedaliero-Universitaria, 115 comunitari + 5 extracomunitari – sede di Piacenza, 50 comunitari – sede Parma Azienda USL) Logopedia: 15 posti disponibili

15 posti disponibili Ortottica e assistenza oftalmologica: 21 posti disponibili (di cui 1 extracomunitario)

21 posti disponibili (di cui 1 extracomunitario) Ostetricia: 25 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

25 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari) Tecniche audioprotesiche: 20 posti disponibili

20 posti disponibili Tecniche di laboratorio biomedico: 36 posti disponibili (di cui 6 extracomunitari)

36 posti disponibili (di cui 6 extracomunitari) Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro : 25 posti disponibili

: 25 posti disponibili Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 25 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

25 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari) Terapia della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva: 20 posti disponibili (di cui 2 extracomunitari)

Per il corso interateneo in Assistenza sanitaria (sede amministrativa Università di Modena e Reggio Emilia) info di dettaglio sul sito di Unimore.



Per iscriversi al test di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie è necessario presentare domanda sul sito web www.unipr.it dalle 12 di oggi 6 agosto 2024 alle 12 del 27 agosto 2024, cliccando sul bollino “Immatricolazioni 2024-2025” www.unipr.it/iscrizioni e seguire le istruzioni. Il test si svolgerà giovedì 5 settembre per i corsi in lingua italiana e lunedì 9 settembre per Dental Hygiene.

Il bando di ammissione con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie è pubblicato sul sito web dell’Ateneo al link

https://mc.unipr.it/notizie/bando-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-triennali-delle-professioni-sanitarie-aa2024-2025

Info:

www.unipr.it,

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0521 904006 email urp@unipr.it,

ParmaUniverCity Info Point – Speciale matricole, tel 0521 904081 – 904082