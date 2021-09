Progetto europeo Urbsecuirty per un Parco Ducale più partecipato e inclusivo

Un Parco Ducale più partecipato, più bello e più inclusivo: sono questi gli obiettivi del progetto europeo Urbsecuirty.

Per farlo, il Comune ha attivato un percorso che vede coinvolti i vari portatori di interesse del territorio, per raccogliere suggerimenti e redigere un progetto condiviso. In previsione c’è anche la realizzazione di un sondaggio per raccogliere opinioni e suggerimenti per migliorarlo.

Qualche giorno fa si è svolto un incontro, al Chiosco del Parco Ducale, a cui hanno preso parte le parti interessate locali. Il momento è stato coordinato dal Comando di Polizia Locale e dalla struttura operativa Finanziamenti e Politiche Comunitarie.

Le referenti del Settore Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità hanno illustrato il “patto di collaborazione”, un patto tra Comune e cittadini attivi per la realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Nel corso dell’incontro è stato, che verrà somministrato ai fruitori del parco ed ai cittadini dei quartieri Oltretorrente e Pablo, nelle prossime settimane, grazie al contributo di cittadini volontari ,CCV Oltretorrente e Pablo, istituti scolastici, attività economiche e associazioni. Lo scopo è quello di raccogliere informazioni e pareri su come viene vissuto il parco e sulle azioni volte a migliorato.