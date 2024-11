Prolungamento di Via Forlanini, la Provincia stanzia 900mila euro

Nell’ambito dell’ultima variazione di bilancio del 2024 il Consiglio Provinciale ha stanziato nel bilancio 2024 € 900.000 di fondi – precedentemente accantonati nell’avanzo di amministrazione – come compartecipazione della Provincia alla costruzione del prolungamento di Via Forlanini, opera di cui è titolare il Comune di Parma, coerentemente con il protocollo d’intesa approvato dalla Provincia stessa il 09/10/2024 ed in attesa di approvazione da parte del Comune di Parma e di Sorbolo .

Lo stanziamento è stato possibile a seguito della delibera regionale che ha assegnato definitamente € 700.000 di Fondi per Sviluppo e Coesione (FSC) per il prolungamento di Via Forlanini, opera segnalata tra le priorità dalla Provincia di Parma alla Regione Emilia Romagna nell’estate 2023.

La procedura preliminare si perfezionerà con la stipula del protocollo d’intesa tra Provincia di Parma, Comune di Parma e Comune di Sorbolo Mezzani, che darà in via alla fase esecutive dell’opera pubblica.

Dopo l’aggiornamento dei prezzi, si prevede che la realizzazione dell’opera comporterà un impegno finanziario pari a 5.650.000 Euro composto da: 4.450.000 Euro a carico del Comune di Parma, comprendenti i 2.000.000 di Euro escussi dalla garanzia fideiussoria prestata da Immobiliare Arco ed i 700.000 Euro ottenuti dai Fondi Strutturali Comunitari FSC), 300.000 Euro a carico del Comune di Sorbolo e 900.000 Euro a carico della Provincia di Parma.