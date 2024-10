Prorogato a Luciano Messi l’incarico di Sovrintendente del Regio fino al 2027

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio di Parma ha deliberato quest’oggi il prolungamento dell’incarico di Sovrintendente a Luciano Messi fino al 31 dicembre 2027.

“Con molta convinzione e soddisfazione il CdA della Fondazione ha deciso di prolungare il contratto del Sovrintendente Luciano Messi – dichiara Michele Guerra, Presidente della Fondazione e Sindaco di Parma. Non solo per consentirgli di pianificare serenamente il prossimo triennio di programmazione ministeriale 2025-2027, ma soprattutto per l’ottimo lavoro che ha svolto in questi quasi due anni a Parma, interpretando perfettamente le esigenze e i bisogni della nostra Fondazione, sia da un punto di vista artistico-gestionale, sia nel rapporto con le tante realtà cittadine e territoriali che gravitano attorno al Regio, oltre che con le istituzioni nazionali e internazionali”.

“Ringrazio il Presidente e il Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia e tutti i collaboratori e colleghi insieme ai quali condivido l’impegno quotidiano in favore del Teatro Regio – dichiara Luciano Messi. L’ampliamento del mandato è uno sprone ancora maggiore a proiettare in avanti la programmazione, garantendo i migliori risultati artistici e gestionali e massimizzando l’impatto positivo a vantaggio del territorio e della nostra Comunità”.