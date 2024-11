PSI: “Solidarietà ai lavoratori del termovalorizzatore di Parma”

Esprimo, a nome mio e del Partito Socialista Italiano della provincia di Parma, la massima solidarietà ai lavoratori impiegati nell’appalto del termovalorizzatore IREN, attualmente in stato di agitazione a causa del grave rischio di licenziamento che coinvolge oltre trenta dipendenti.

La decisione di cessare il contratto di appalto per favorire il reinserimento del personale dell’impianto I.BLU didi Cadelbosco danneggiato da un incendio , pur comprensibile alla luce degli eventi che hanno colpito quest’ultimo, non può in alcun modo lasciare i lavoratori attualmente impiegati nell’inceneritore privi di una prospettiva concreta di continuità occupazionale.

Siamo di fronte a una situazione che non mette solo a rischio la stabilità di decine di famiglie, ma solleva anche interrogativi sul senso di responsabilità sociale di un’azienda così centrale nel nostro territorio. È necessario che si trovino soluzioni immediate e condivise per tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti.

Invitiamo IREN Ambiente e l’attuale appaltatore a collaborare con tutte le parti interessate per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e la dignità di chi ha contribuito con il proprio impegno alla gestione di un servizio essenziale per la comunità.

Non è il primo stato di agitazione dei lavorati impiegati nei subappalti di Iren in questo autunno, ad inizio ottobre altri lavoratori ( e CITTADINI) delle cooperative impegnate la raccolta dei rifiuti sono stati chiamati a scioperare per sostenere giuste richieste tra le quali il diritto dei lavoratori di guadagnare uno stipendio equo, idonei e funzionanti mezzi che possano assicurare un lavoro svolto in sicurezza, per avere un servizio pubblico della raccolta rifiuti che non sia una fonte di soli dividendi per i comuni.

Iren Spa, ormai una vera potenza economica grazie ai nostri soldi, deve delle risposte ai cittadini ed ai lavoratori, come è possibile che in tutti questi anni con l’utilizzo del termovalorizzatore che brucia immondizia pagata da tutti i cittadini, non riesce a ridurre i costi del teleriscaldamento alimentato da “combustibile” già pagato?

Iren pare così guadagnare due volte dal medesimo servizio.

Il PSI provinciale è pronto a sostenere ogni iniziativa utile per far sì che nessun lavoratore venga lasciato indietro ed assicurare ai cittadini un servizio efficiente e meno costoso.

Cristiano Manuele

Segretario provinciale PSI Parma