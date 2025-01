Quattromila euro, giochi, libri e colori per i pazienti dell’Ospedale dei Bambini

L’associazione Dona un sorriso per la Vita, insieme a tanti amici – tra cui i Boys Parma, il Centro di coordinamento Parma Club, l’Associazione Paracadutisti e l’Avs Associazione Veicoli Storici – ha consegnato il frutto di quanto raccolto nelle loro iniziative tra cittadini e sostenitori per l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

Una donazione da 4mila euro per le apparecchiature dei reparti pediatrici e tantissimi giochi, libri e colori per i piccoli e giovani pazienti offerti dai supporter del Parma Calcio.

La consegna è avvenuta in un trionfo di colori gialloblu da parte di una nutrita delegazione dei Boys Parma e del Centro coordinamento con i rappresentanti delle associazioni promotrici “capitanate” dal presidente di “Dona un sorriso per la vita” Stefano Barbieri che ha voluto al suo fianco la sindaca di Neviano Raffaella Devincenzi e il vicesindaco di Fornovo Mauro Scauri, amministratori di territori sempre convolti negli eventi solidali del gruppo.

Ad accoglierli il personale sanitario con le coordinatrici infermieristiche della Pediatria d’urgenza Giuseppina Nicosia e del Week Hospital Claudia Marcatili; il coordinatore della Degenza pediatrica Barnaba Esposito e il direttore delle Pediatria Generale e d’Urgenza Icilio Dodi che li ha calorosamente ringraziati per questo gesto di vicinanza di tante persone che dona davvero un sorriso ai bambini ricoverati e porta con sé un sorriso anche per il personale che ogni giorno lavora per garantire la miglior accoglienza e la miglior assistenza ai giovani pazienti e alle loro famiglie.