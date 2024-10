Raccolta foglie a Parma: mobilitate 15 squadre di spazzamento con 60 operatori

Iren Ambiente mobilita una vera e propria task force per la raccolta foglie in città: 60 operatori impegnati in ogni giorno feriale, con una media giornaliera prevista di oltre 130 metri cubi di foglie raccolte (circa 15-18 tonnellate in peso) che verranno avviate agli impianti di recupero e trattamento. Rispetto alla consueta organizzazione di 11 squadre per lo spazzamento combinato, normalmente utilizzate nel corso dell’anno per la pulizia quotidiana delle strade, sono previste ulteriori 4 squadre fino alla completa caduta di tutto il fogliame, in massima parte costituite da un autista e due serventi con motocarro per le rifiniture.

È anche previsto l’intervento di due squadre per lo spazzamento meccanizzato in turno notturno, ad operatore singolo, per rimuovere le foglie dai cordoli dei viali cittadini. L’impegno complessivo assomma un totale di 15 squadre giornaliere con una previsione di oltre 1000 turni, per circa 6300 ore di lavoro.

La programmazione del lavoro viene eseguita in funzione della varietà delle essenze arboree, presenti lungo gli oltre 250 Km di strade alberate cittadine, e dei diversi tempi di caduta delle foglie; nelle zone a maggior frequentazione la frequenza è di una raccolta settimanale, mentre nelle vie interne dei quartieri residenziali la pulizia è prevista con una cadenza leggermente superiore, anche in base all’andamento meteorologico.

Occorre comunque prestare attenzione, specialmente nei giorni di pioggia, osservando la massima cautela mentre si percorrono strade e marciapiedi alla guida di automezzi o biciclette oppure a piedi, così come avviene in inverno per il ghiaccio o la neve. Per questo motivo, oltre agli operatori impegnati nella raccolta, i servizi tecnici di Iren Ambiente garantiscono un costante monitoraggio delle zone interessate alla caduta delle foglie, al fine di intervenire nei casi in cui si renda necessario e garantire una efficace rimozione del fogliame sulle tantissime strade alberate del Comune di Parma.

