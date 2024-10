Raccolta straordinaria dei rifiuti nei territori colpiti dal maltempo in provincia di Parma

A seguito dell’ondata straordinaria di maltempo che ha colpito alcune zone del territorio provinciale, Iren Ambiente ha attivato un servizio straordinario di raccolta rifiuti casa per casa, rivolto ai cittadini che hanno subito danni materiali a causa dell’alluvione.

I residenti potranno esporre i materiali danneggiati davanti alle proprie abitazioni senza limiti quantitativi, avvisando Iren Ambiente della necessità di ritiro tramite i canali istituzionali: numero verde Iren Ambiente 800212607; email ambiente.emilia@gruppoiren.it e APP Iren Ambiente.

Al fine di agevolare il passaggio dei mezzi operativi, si raccomanda di contenere il più possibile l’ingombro dei materiali esposti. Inoltre, è richiesta particolare attenzione alla separazione dei rifiuti.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici (raee) devono essere separati dagli altri materiali;

Per prevenire rischi di scoppio o incendio, è necessario esporre le bombole del gas e gli apparecchi contenenti batterie, come telefoni cellulari, in modo distinto rispetto agli altri rifiuti.