Rainieri (Lega): “Il Comune di Parma chiarisca il motivo dei ritardi negli interventi anti zanzare”

Il consigliere Fabio Rainieri (Lega) interroga la giunta sulle tempistiche con cui il Comune di Parma ha emesso l’ordinanza di attuazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo dell’arbovirosi (malattia virale trasmessa da zanzare e zecche) per il 2022.

“Il ritardo con il quale l’amministrazione comunale di Parma ha emesso l’ordinanza sindacale di attuazione del Piano regionale di sorveglianza e controllo dell’arbovirosi -ha spiegato Rainieri- ha comportato notevoli disagi ed è opportuno conoscere eventuali iniziative che intende adottare l’esecutivo. L’ordinanza risale al 21 giugno e ha previsto di vietare nella pratica gli interventi adulticidi a calendario creando gravi difficoltà alle imprese esecutrici di questi interventi che, non essendo fino al 21 giugno previsto sul suo territorio alcun divieto, avevano organizzato la propria attività anche per il periodo successivo, fino al 31 ottobre prossimo, effettuando allo scopo cospicui investimenti in assunzioni di personale e acquisto di prodotti che ora si riveleranno improduttivi”.

Il consigliere chiede infine di “precisare, all’interno delle linee guida regionali 2022 per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, chi sono gli esperti a cui ci si può rivolgere per far effettuare i monitoraggi sulla necessità dei trattamenti adulticidi e quali sono le circostanze specifiche nelle quali questi esperti si possono considerare non in conflitto di interesse”.