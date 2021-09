Rapinatore di collane d’oro finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato, al termine di un’attività d’indagine, per furto con strappo un 20enne di origine marocchina.

L’attività è iniziata a seguito della denuncia, sporta da una 61enne residente a Parma, per il furto della collana in oro sull’autobus di linea nr.11 che utilizza per recarsi a lavoro. Dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, collocate all’interno del mezzo pubblico, i militari sono riusciti ad individuare l’autore e ricostruire la dinamica.

Il giovane, il 6 agosto verso le ore 15.30, in Viale Mariotti lato Piazza Ghiaia è salito sull’autobus accomodandosi sui sedili posteriori.

Individuata la vittima si è seduto dietro di lei ed una volta raggiunta la fermata di via Mentana, dopo che il conducente ha aperto le porte, con scatto fulminio, ha strappato la collana dileguandosi precipitosamente verso Via Garibaldi.

Il sicuro riconoscimento dell’autore è stato possibile perché lo stesso salito sul mezzo si è abbassato la mascherina.

Sebbene molto giovane annovera diversi precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio tutti commessi nel capoluogo parmigiano nel periodo compreso tra giugno ed agosto 2021.

Il 9 agosto è stato arrestato da una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente, in servizio perlustrativo, dopo che in Viale Toscanini ha strappato la collana dal collo di un anziano venendo immediatamente bloccato.

Condannato a scontare la pena agli arresti domiciliari pochi giorni dopo, è stato associato alla casa circondariale di Parma perché, più volte, ha violato le prescrizioni imposte.