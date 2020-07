Riconoscimento figli famiglie arcobaleno, Pizzarotti: “Andiamo avanti”

“Il riconoscimento dei figli delle tre famiglie che riconosceva entrambe le mamme come genitori, è stato annullato dal Tribunale di Parma.

La giustizia si rispetta sempre, perciò prendiamo atto di questa decisione del Tribunale, anche a valle di alcune sentenze di cassazione. La battaglia per i diritti, lo sappiamo, è una battaglia di civiltà lunga e articolata. A volte dura addirittura anni e la storia è piena di esempi, e di azioni anche simboliche.

Andremo avanti in questo percorso che parla di diritti e di tutele per il bambino, in modo rispettoso, civile e ragionato. Quando si parla di diritti succede sempre che la società viaggia più veloce della legge e della politica, e anzi: è proprio la politica che dovrà conformarsi alla società, e sarà un passo importante. Prima o poi arriverà questo momento anche in Italia, ma intanto noi continueremo a batterci per dei diritti che tutelino le famiglie e i bambini.”

Lo scrive il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook.