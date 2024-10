Sala Baganza: lavori per il miglioramento idraulico del Rio della Canne

Il 19 agosto scorso sono iniziati, a Sala Baganza, i lavori di ripristino della buona funzionalità idraulica del Rio delle Canne, ovvero la capacità di convogliare a valle le portate di piena. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Bettoni 4.0 Srl di Bergamo.

L’intervento si era reso necessario a causa dell’implosione di un tubo ormai vetusto e di portata insufficiente con conseguenti problemi idraulici in termini di allagamenti delle aree a valle rispetto a via Parmigianino.

«Si tratta di un intervento strategico – spiega il sindaco Aldo Spina – che consentirà di aumentare in modo significativo, sino al 30 per cento, secondo il progettista, la portata di questo collettore che è una dorsale fondamentale del sistema di drenaggio urbano».

L’importo delle opere appaltate, compresa iva, è di 504.686 euro coperto interamente da finanziamenti del Ministero dell’Interno.

«I lavori effettuati sono consistiti nella sostituzione del tubo imploso e la realizzazione di una deviazione che permetterà di scaricare le acque a monte in Rio delle Valline, alleggerendo quindi contestualmente le sollecitazioni sulle tubature nel tratto a valle – commenta il direttore lavori e progettista inegner Stefano Terzi –. Viene inoltre ripristinato il tratto ammalorato che si snoda a partire dalla rotonda».

I lavori sono articolati tre tranche: prima un intervento in area verde di via Naufraghi che si è concluso il 19 settembre. La seconda tranche, quella che probabilmente ha causato più disagi ai cittadini, è iniziata il 19 settembre e ha interessato via Naufraghi del Galilea e via del Parmigianino ed è giunta anch’essa alla sua conclusione. La successiva, e ultima fase, è iniziata nei giorni scorsi giorni e interessa il tratto dalla rotatoria tra via del Parmigianino, via Berlinguer e via Matteotti sino all’area fotovoltaico, per un totale di circa 40 metri di strada.

È stata quindi disposta la chiusura al traffico veicolare di parte della rotatoria tra via del Parmigianino, via Matteotti e via Berlinguer nella porzione compresa tra via del Parmigianino e via Berlinguer. È stata inoltre disposta l’istituzione del senso unico di marcia su via Matteotti, nel tratto tra via Zappati e via del Parmigianino, in direzione Collecchio e il senso unico di marcia su via Berlinguer, nel tratto tra via Matteotti e via Fava, in direzione Collecchio.

La ditta incaricata dei lavori sta procedendo speditamente tanto da essere in anticipo sul cronoprogramma. In qualche settimana si prevede la fine dei lavori, tempo permettendo.