Oggi i Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense hanno notificato ad un bar del posto, il decreto prefettizio con cui viene sottoposto alla sanzione amministrativa di euro 200 ed alla sanzione accessoria della chiusura per 5 gg in quanto nel mese di marzo 2020, in pieno “lockdown” i titolari hanno violato quanto disposto dal DPCM in materia di rispetto degli orari di chiusura.