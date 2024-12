Seicento libri in dono per i piccoli pazienti dell’Ospedale di Vaio e del distretto di Fidenza

Sono 600 i libri donati ai servizi pediatrici dell’Azienda Usl a disposizione dei piccoli pazienti dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio, del servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza del distretto di Fidenza e degli ambulatori della Pediatria di comunità di Fidenza e San Secondo.

L’iniziativa, promossa dalla libreria “Giunti al Punto” di Fidenza, è stata realizzata grazie alla generosità della cittadinanza e di aziende del territorio.

“Offrire un’opportunità di svago e compagnia ai pazienti più piccoli nei momenti di cura nei servizi pediatrici dell’Azienda Usl del distretto di Fidenza, attraverso la lettura di un libro, è l’obiettivo dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, quest’anno alla sua ottava edizione” ha affermato Stefania Gurini della libreria “Giunti al Punto” a nome anche della collega Gloria Giaroli.

“Regalare un momento piacevole, magari raccontando una storia ad un bimbo ricoverato o mettendo a disposizione una piccola biblioteca ai giovani pazienti in attesa di una terapia – hanno commentato Silvia Orzi, direttrice del distretto di Fidenza e Francesca Spagnoli, responsabile del presidio ospedaliero di Vaio – è molto più di un dono, significa offrire l’opportunità di creare luoghi di cura in una dimensione più familiare e vicina ai piccoli pazienti. A nome dell’Azienda Usl di Parma, desideriamo ringraziare la libreria “Giunti al Punto”, le aziende e tutti i cittadini che con generosità e sensibilità hanno reso possibile il grande successo di questa iniziativa.”

“Fidenza dimostra ancora una volta di essere una comunità capace di gesti di solidarietà preziosi e carichi di significato – ha sottolineato Davide Malvisi, sindaco del Comune di Fidenza – Dare la possibilità ai piccoli pazienti di avere a disposizione una biblioteca ricca di volumi scelti appositamente per loro è davvero stupendo. Ringrazio l’Azienda Usl per aver sostenuto il progetto, la libreria “Giunti al Punto” per il lavoro fatto e i tanti fidentini che con le loro donazioni hanno dimostrato, ancora una volta, quanta attenzione ha la nostra comunità per l’ospedale di Vaio”.

“Un grazie sincero alla libreria “Giunti al Punto”, alle famiglie e alle aziende che hanno contribuito a questa bella iniziativa – ha detto Luca Musile Tanzi, sindaco del Comune di Salsomaggiore – Per tutti noi il complesso di Vaio è parte fondamentale del sistema sanitario provinciale. E’ importante che si continui ad investire in questo presidio”.

La maggior parte dei volumi acquistati è dedicata ad una fascia d’età dagli 0 ai 10 anni, con anche “cartonati”, ma non mancano titoli anche per la prima adolescenza. I libri donati sono a disposizione dei pazienti negli spazi comuni dei servizi.

Alla cerimonia di ringraziamento all’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Vaio insieme a Silvia Orzi, Francesca Spagnoli, Stefania Gurini, Davide Malvisi, Luca Musile Tanzi, hanno partecipato con l’assessore al Welfare del Comune di Fidenza Vincenzo Bernazzoli e con il presidente del Consiglio comunale di Fidenza Alessandro Stefanini, i professionisti dei servizi dell’Ospedale di Vaio e del distretto di Fidenza coinvolti dalla donazione.

L’iniziativa 2024 di “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” ha consentito l’acquisto di circa 800 i volumi, per un valore complessivo di circa 9.500 euro. Di questi, oltre alla donazione a favore dei servizi pediatrici dell’Azienda Usl, una parte di libri è stata consegnata all’Ospedale dei Bambini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Hanno partecipato all’iniziativa le aziende Gas Sales, Chiesi farmaceutici, 2Emme, First Point e Rsu Caruso Filctem.