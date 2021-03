Sen. Aimi (FI): “Nell’era pizzarottiana via la Madonnina dalla Cittadella, ma sì alla Moschea”

“Nel IX anno E.P. ( Era Pizzarottiana per i più giovani), a Parma accade anche questo: via la Madonna, ma sì alla Moschea. Cosi’, domani mattina, mentre andrà in scena l’ennesima passerella del tandem Pizzarotti-Bonaccini, impegnati nell’inaugurazione del Ponte della Navetta, nella storica Cittadella sarà compiuto un gesto di iconoclastia politica. Nel polmone verde più amato dai parmigiani, la Madonnina del Bastione Sant’Alessandro, sarà’ sradicata dal suo alveo perché a suo tempo collocata senza autorizzazione.

Peccato che il Primo Cittadino non abbia avuto lo stesso rigore nei confronti della moschea abusiva di Viale Campanini, tollerata per ben nove anni. L’amministrazione comunale dell’ex grillino, che si è caratterizzata per un accoglienza buonista, si è così certificata strabica verso gli stranieri e poco attenta nei confronti degli italiani, spingendosi addirittura fino a sfrattare la povera Madonnina, rea di non aver ricevuto un timbro sul “permesso di soggiorno” dall’inflessibile custode ad intermittenza ideologica delle virtù civiche.”

Così il Sen. Enrico Aimi Commissario Provinciale Forza Italia Parma e Commissario Regionale Forza Italia Emilia-Romagna.