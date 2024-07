Set! Lo sport incontra il cinema: rassegna di film dedicati allo sport a Lostello in Cittadella

Il connubio tra sport e cinema torna in città con “SET! Lo sport incontra il cinema”, una rassegna cinematografica per vivere lo spirito sportivo attraverso il grande schermo, promossa dal Comune di Parma – Settore Sport in collaborazione con Emc2 Onlus. L’iniziativa prevede per quattro domeniche la proiezione di un film dedicato allo sport, a Lostello nel Parco della Cittadella.

Il programma della rassegna annovera quattro film imperdibili, incentrati su diverse discipline e storie sportive.

Gli appuntamenti, tutti con inizio alle ore 21.15, sono:

Domenica 28 luglio 2024, Ferrari: un mito immortale.

Domenica 4 agosto 2024, Non ci resta che vincere.

Domenica 11 agosto 2024, Il sapore della vittoria.

Domenica 25 agosto 2024, Battle of the Sexes.

“SET! Lo sport incontra il cinema” è una straordinaria occasione per gli appassionati di sport e di cinema di ritrovarsi in un ambiente accogliente e suggestivo, come il Parco della Cittadella, e di trascorrere piacevoli serate all’insegna del divertimento e della riflessione sul valore dello sport.